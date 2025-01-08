Замість панелей на даху: Jackery представила сонячну черепицю з ККД 25% (фото)

Сонячна черепиця XBC розрахована на екстремальні погодні умови, включно з температурами від -40°C до 85°C, градом і сильним вітром.

Related video

Компанія Jackery представила на виставці CES 2025 сонячну черепицю XBC з унікальним вигнутим на 150° дизайном і ефективністю понад 25%. Про це пише портал pv-magazine.

Повідомляється, що XBC генерує до 170 Вт на квадратний метр і може похвалитися ультратонкими кристалічними кремнієвими сонячними елементами завтовшки всього 0,13 мм. Сонячна черепиця сумісна з більш ніж 90% монтажних систем і легко інтегрується з наявною черепицею та архітектурою. Вага однієї такої плитки — 4,5 кг.

Сонячна черепиця Jackery Фото: pv magazine

Наразі XBC доступна у двох кольорах: темний обсидіан і більш класичний теракотовий. У майбутньому також з'являться нові кольори. Продукт поставляється з 30-річною гарантією і розрахований на екстремальні погодні умови, включно з температурами від -40°C до 85°C, градом і сильним вітром.

Технічні характеристики XBC Фото: pv magazine

Сонячна черепиця Jackery призначена для інтеграції в мережу і сумісна з інтелектуальними системами управління енергією, такими як власні сонячні генератори і системи Jackery, наприклад, HomePower ES System.

Важливо

Не тільки на даху: 5 місць для сонячних панелей, які дадуть більше енергії

Як зазначають у виданні, хоча ефективність кожної плитки, ймовірно, буде набагато нижчою за заявлену, вигнута форма черепиці відкриває додаткові можливості на ринку сонячних панелей, де здебільшого представлено однорідні темні та плоскі модулі.

Нагадаємо, Центральна залізниця Японії у співпраці з компанією Sekisui Chemical випробує гнучкі перовскітні сонячні панелі на шумозахисних екранах.

Також повідомлялося, що ізраїльський стартап Nobify створив масив датчиків з ШІ, підключених до мережі шлангів, які розбризкують воду, відлякуючи птахів над плавучими сонячними панелями.