"Можуть служити довго": в Японії знайшли незвичайне місце для встановлення сонячних панелей

Плівкові перовскітні сонячні панелі можуть витримати тиск вітру і вібрації від поїздів, що проходять, стверджує виробник.

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Центральна японська залізниця у співпраці з компанією Sekisui Chemical випробує гнучкі перовскітні сонячні панелі на шумозахисних екранах. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що пілотні проєкти буде реалізовано вздовж лінії Токайдо-Сінкансен, у районі з високим сонячним випромінюванням. Енергія, що виробляється сонячними панелями, постачатиметься на прилеглі залізничні станції.

Компанія заявила, що використовує тонкі, легкі, гнучкі плівкові перовскітні сонячні елементи, які більш стійкі до тиску вітру і вібрації від поїздів, що проходять. Така конструкція дає змогу уникнути перетворення шумозахисної стіни на важку несучу конструкцію.

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Щоб перевірити міцність і ефективність конструкції, у дослідницькому центрі Komaki попередньо протестують її прототип. Дослідники застосують вібрації та тиск вітру, що імітують проходження поїзда.

"Оскільки шумозахисні бар'єри можуть служити довго, ми розробили прототип із перовскітними сонячними елементами, які можна легко прикріплювати та від'єднувати, передбачаючи, що під час обслуговування будуть замінюватися тільки сонячні елементи", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, в Японії планують у 2040 фінансовому році отримувати близько 20 гігават електроенергії за допомогою перовскітних сонячних елементів, що еквівалентно потужності 20 ядерних реакторів.

Також повідомлялося, що японська компанія PXP Corporation розробляє гнучкі сонячні модулі з халькопіриту і готується запустити масове виробництво.