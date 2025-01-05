"Товстий, як корова": на аукціоні в Японії продали гігантського тунця за 1,3 млн доларів (відео)

Тунець вагою 276 кг став другою найдорожчою рибою в історії новорічного аукціону на ринку Тойосу. Покупець каже, що перший тунець року приносить удачу.

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В Японії продали тунця вагою у 276 кілограмів за 1,3 мільйона доларів. Рибу спільно купили проміжний гуртовик і мережа суші-ресторанів під час новорічного аукціону на популярному рибному ринку Тойосу в Токіо 5 січня, пише японське інформаційне агентство Kyodo News.

У повідомленні зазначається, що ринок Тойосу в останні роки став одним із головних туристичних місць японської столиці.

Блакитного 276-кілограмового тунця виловили біля узбережжя в містечку Ома в суботу 4 січня вранці, а наступного дня з 5:10 ранку його вже виставили на рибному ринку.

"Він був товстий, як корова. Це як мрія. Я завжди хвилююся, скільки ще років я зможу виконувати цю роботу, але я неймовірно щасливий", — сказав 73-річний рибалка Масахіро Такеучі, який спіймав гігантську рибу.

Ціна у 207 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів) стала другою найвищою ціною в історії аукціону та дає надію на подальше економічне зростання в країні, пишуть японські журналісти. Тунця купили спільно проміжний гуртовик і компанія, що керує мережею ресторанів Sushi Ginza Onodera.

"Перший тунець року приносить удачу. Ми хочемо викликати посмішку у людей їжею", — прокоментував покупку президент компанії Шіндзі Нагао.

За словами журналістів, найдорожчою в історії аукціону в Тойосу рибою лишається блакитний тунець, проданий за 333,6 мільйона єн (близько 1,6 мільйона доларів) у 2019 році.

Після початку пандемії COVID-19 до 2021 року ціна різко впала до 20,8 мільйона єн, у 2023 зросла до 36 мільйонів, а на новорічному аукціоні 2024 року найдорожчого тунця продали за 114,2 мільйона єн.

Нагадаємо, 4 січня на сайті аукціону Bring a Trailer у США повідомили, що відомий актор та реслер Джон Сіна продає унікальний вінтажний спорткар Mercedes-Benz.

3 січня ЗМІ писали про пару, яка перетворила придбаний на аукціоні занедбаний будинок на затишне гніздечко за "копійки".