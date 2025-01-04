Зірка Голлівуду продає унікальний вінтажний спорткар Mercedes-Benz (фото)

Авто Джона Сіни у точності відтворює раритетний Mercedes SSK Count Trossi 1930 року. Старовинний спорткар вирізняється елегантним обтічним дизайном.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продається старовинний Mercedes SSK. Власником спорткара є зірковий актор та реслер Джон Сіна. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Перед нами – якісно виготовлена копія Mercedes SSK Count Trossi Roadster. Оригінальне авто виготовили в 1930 році в одному-єдиному екземплярі на замовлення італійського графа Феліче Троссі і воно вирізнялося обтічним кузовом з крапле видними крилами і звуженою "кормою".

Авто вирізняється витонченим дизайном Фото: Bring a Trailer

Спорткар відтворила аргентинська компанія Iconic Auto Sports. Якщо авто 1930 року оснастили 7,0-літровим компресорним двигуном на 300 сил, то його копія отримала скромнішу 3,0-літрову 115-сильну шістку від Mercedes 300 S 50-х.

Пробіг спорткара становить усього 330 км Фото: Bring a Trailer

У парі з мотором працює 4-ступінчаста механічна КПП. Ретроавто оснастили сучасними дисковими гальмами. Салон Mercedes оздоблений шкірою.

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Джон Сіна придбав клон Mercedes SSK Trossi у 2021 році. Автомобіль дуже мало експлуатувався і наразі його пробіг становить лише 330 км. У 2022 році спорткар пройшов техобслуговування.

Mercedes SSK Count Trossi відтворили до найменших деталей Фото: Bring a Trailer

Раніше Джон Сіна повідомив, що вирішив розпродати частину своєї великої колекції авто, аби звільнити місце в гаражі. Зокрема, на продаж були виставлені копії Lamborghini Diablo та Jaguar XJ13.

Також Фокус розповідав про маловідомий бразильський клон культового спорткара Mercedes SL Pagoda.