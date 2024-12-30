Непоказний раритет: на аукціон виставили іржаве авто Мерилін Монро (фото)

Скромний Land Rover Series II належав Мерилін Монро і Артуру Міллеру. Зіркове подружжя використовувало позашляховик у своєму заміському маєтку.

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У США на аукціон Bonhams виставили Land Rover 1958 року. За непримітний позашляховик планують отримати чималу суму грошей, адже на ньому їздила Мерилін Монро. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Авто оснащене 77-сильним бензиновим двигуном Фото: bonhams.com

Цей короткобазий Land Rover Series II замовили у 1958 році на заводі у Великій Британії Мерилін Монро та її чоловік, відомий драматург та лауреат Пулітцерівської премії Артур Міллер.

Зіркове подружжя використовувало позашляховик у своєму заміському маєтку в штаті Коннектикут. Дороги в сільській місцевості були не найкращими і автомобілі на кшталт улюбленого Ford Thunderbird Мерилін Монро не дуже підходили для експлуатації там.

Позашляховик ніколи не реставрували Фото: bonhams.com

Після розлучення пари у 1961 році Land Rover відійшов Артуру Міллеру і залишився у його родині після смерті драматурга в 2005 році.

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Land Rover Series II ніколи не реставрували. Його фарба місцями облущилася, проте оскільки кузов алюмінієвий, то він не заіржавів. У салоні пошкоджене оздоблення. Примітно, що компактне авто розраховане на сім осіб.

Салон розрахований на 7 осіб Фото: bonhams.com

Позашляховик Land Rover оснащений 2,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 77 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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