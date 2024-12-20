Президентський ексклюзив: на аукціон виставили броньований лімузин Білла Клінтона (фото)

Для Білла Клінтона виготовили лише три броньовані лімузини Cadillac Fleetwood Brougham. Авто оснащене 7,4-літровим V8, а в його салоні встановили телевізор та відеомагнітофон.

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У США на аукціон Mecum виставили лімузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 року. За нього планують отримати чималі гроші, адже цим авто користувався президент Білл Клінтон. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Лімузин створили спеціально для Білла Клінтона Фото: Mecum

Усього виготовили лише три 6,85-метрових президентських лімузини Cadillac Fleetwood Brougham — на їх розробку та виробництво витратили 6 мільйонів доларів. Конкретно це авто дуже мало експлуатувалося, тому його пробіг становить усього 1007 км. У 2008 році його вже продавали за $275 000.

Авто президента США бронювали за стандартом В6 Фото: Mecum

Cadillac Fleetwood Brougham подовжили за рахунок вставок між дверима та біля задніх стійок даху. Крім того, висоту авто збільшили на 75 мм.

Звісно ж, авто президента США захищене. Сталева броня, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів, забезпечують захист рівня В6. Авто витримує обстріл із автомата чи снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: Mecum

Крім того, встановили системи фільтрації повітря та автоматичного пожежогасіння. Також авто має проблискові маячки і сирену. Масса лімузина становить 4,1 тонни.

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Шестимісний салон Cadillac Fleetwood Brougham оздоблений шкірою та деревом. Лімузин оснащений роздільним клімат-контролем, телевізором, відеомагнітофоном і потужною аудіо системою з CD-плеєром.

Лімузин оснащений телевізором та відеомагнітофоном Фото: Mecum

Під капотом авто встановлено великий 7,4-літровий V8 потужністю 255 сил. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

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