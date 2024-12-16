На аукціон виставили незвичний спорткар із колекції легендарного гонщика (фото)

Plymouth Road Runner Superbird — серійна версія гоночного авто з NASCAR та один із перших спорткарів із антикрилом. Авто Річарда Петті оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8.

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У США на аукціон Mecum виставили Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. За нього можуть отримати понад 500 000 доларів, адже він належав одному з кращих американських гонщиків Річарду Петті. Про авто розповідали на сайті аукціону.

Plymouth Superbird став одним із перших серійних авто з антикрилом Фото: Mecum

Семиразовий чемпіон NASCAR Річард Петті на прізвисько Король вирішив купити Plymouth Superbird в 1982 році. Він недарма обрав це авто, адже на такому спорткарі він став чемпіоном у 1971 році.

Авто пройшло реставрацію в 2014 році Фото: Mecum

Річард Петті експлуатував цей спорткар до 2013 року, а пізніше авто демонстрували в його музеї. У 2014 році Plymouth Superbird пройшов реставрацію. Гонщик залишив свій автограф у салоні.

Річард Петті виграв чемпіонат NASCAR 1971 року на Plymouth Superbird

Plymouth Road Runner Superbird – серійна версія гоночного авто з NASCAR. Власне, її і створили для допуску спорткара до змагань. Усього виготовили лише 1935 таких купе.

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Plymouth Superbird 1970 року вирізняється незвичним дизайном із величезним антикрилом. Це одне із перших у світі серійних авто з цим аеродинамічним елементом.

Річард Петті залишив свій автограф у салоні Фото: Mecum

У NASCAR Річард Петті виступав на топовому варіанті Plymouth Superbird із 7,0-літровим 425-сильним V8, проте придбати вирішив менш потужну версію моделі із 7,2-літровивою вісімкою на 375 сил та 3-ступінчастим автоматом. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,9 с і розвинути 230 км/год.

До речі, нещодавно в США на складі виявили покинутий Plymouth Superbird. Авто простояло там 40 років.

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