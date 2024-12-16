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Авто

На аукціон виставили незвичний спорткар із колекції легендарного гонщика (фото)

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Річард Петті
Фото: Mecum | Plymouth Road Runner Superbird належав відомому гонщику Річарду Петті

Plymouth Road Runner Superbird — серійна версія гоночного авто з NASCAR та один із перших спорткарів із антикрилом. Авто Річарда Петті оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8.

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У США на аукціон Mecum виставили Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. За нього можуть отримати понад 500 000 доларів, адже він належав одному з кращих американських гонщиків Річарду Петті. Про авто розповідали на сайті аукціону.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Річард Петті Fullscreen
Plymouth Superbird став одним із перших серійних авто з антикрилом
Фото: Mecum

Семиразовий чемпіон NASCAR Річард Петті на прізвисько Король вирішив купити Plymouth Superbird в 1982 році. Він недарма обрав це авто, адже на такому спорткарі він став чемпіоном у 1971 році.

салон Plymouth Superbird 1970, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970, Річард Петті Fullscreen
Авто пройшло реставрацію в 2014 році
Фото: Mecum

Річард Петті експлуатував цей спорткар до 2013 року, а пізніше авто демонстрували в його музеї. У 2014 році Plymouth Superbird пройшов реставрацію. Гонщик залишив свій автограф у салоні.

Річард Петті, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970 Fullscreen
Річард Петті виграв чемпіонат NASCAR 1971 року на Plymouth Superbird

Plymouth Road Runner Superbird – серійна версія гоночного авто з NASCAR. Власне, її і створили для допуску спорткара до змагань. Усього виготовили лише 1935 таких купе.

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Plymouth Superbird 1970 року вирізняється незвичним дизайном із величезним антикрилом. Це одне із перших у світі серійних авто з цим аеродинамічним елементом.

Річард Петті, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, Plymouth Superbird, Plymouth Superbird 1970 Fullscreen
Річард Петті залишив свій автограф у салоні
Фото: Mecum

У NASCAR Річард Петті виступав на топовому варіанті Plymouth Superbird із 7,0-літровим 425-сильним V8, проте придбати вирішив менш потужну версію моделі із 7,2-літровивою вісімкою на 375 сил та 3-ступінчастим автоматом. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,9 с і розвинути 230 км/год.

До речі, нещодавно в США на складі виявили покинутий Plymouth Superbird. Авто простояло там 40 років.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили унікальний ралійний Rolls-Royce.