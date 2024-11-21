Культовий американський спорткар 70-х за $500000 простояв понад 40 років на складі (відео)

Виготовлено лише 135 купе Plymouth Superbird із 7,0-літровим V8 Hemi на 425 сил. Це серійна версія гоночного авто з NASCAR і одне з перших серійних авто з антикрилом.

У США виявили справжній скарб – раритетний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Спортивне авто не експлуатувалося понад 40 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Цей Plymouth Superbird виявили на складі в штаті Вісконсин. Спорткар не експлуатувався із кінця 70-х чи початку 80-х років.

Кузов Plymouth Superbird добре зберігся і не заіржавів, адже свого часу його перефарбували. Разом із тим, вінілове оздоблення даху відсутнє, а із салону вийняли сидіння, дверні карти та панель приладів. Вони зберігаються разом із авто так само, як і знятий двигун.

Plymouth Superbird — одне з перших авто з антикрилом Фото: скриншот/YouTube

Тепер Plymouth Road Runner Superbird відправлять на реставрацію, адже це рідкісна колекційна модель. Виготовили лише 1935 таких купе.

Важливо

Занедбані скарби: найдорожчі авто, знайдені покинутими (фото)

Plymouth Superbird 1970 року — серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR. Це одна із перших у світі серійних моделей із антикрилом.

Із салону вийняли сидіння, панель приладів та дверні карти Фото: скриншот/YouTube

Plymouth Road Runner Superbird пропонували у кількох версіях. Конкретно це авто оснащене топовим 7,0-літровим V8 Hemi на 425 сил. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути понад 240 км/год.

Зібрали всього 135 Plymouth Superbird Hemi і зараз їх вартість стартує з 500 000 доларів, а добре збережені екземпляри коштують понад мільйон.

Раніше Фокус розповідав, що Plymouth Road Runner 1969 року завівся і поїхав після 25 років простою.

Також ми писали про рідкісний Chevrolet Camaro 1969 року за $100 000, який 53 роки простояв у гаражі.