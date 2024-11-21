Культовый американский спорткар 70-х за $500000 простоял более 40 лет на складе (видео)

Изготовлено всего 135 купе Plymouth Superbird с 7,0-литровым V8 Hemi на 425 сил. Это серийная версия гоночного авто из NASCAR и одно из первых серийных авто с антикрылом.

В США обнаружили настоящее сокровище — раритетный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Спортивное авто не эксплуатировалось более 40 лет. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Этот Plymouth Superbird обнаружили на складе в штате Висконсин. Спорткар не эксплуатировался с конца 70-х или начала 80-х годов.

Кузов Plymouth Superbird хорошо сохранился и не заржавел, ведь в свое время его перекрасили. Вместе с тем, виниловая отделка крыши отсутствует, а из салона вынули сиденья, дверные карты и панель приборов. Они хранятся вместе с авто так же, как и снятый двигатель.

Plymouth Superbird — одно из первых авто с антикрылом Фото: скриншот/YouTube

Теперь Plymouth Road Runner Superbird отправят на реставрацию, ведь это редкая коллекционная модель. Изготовили всего 1935 таких купе.

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Plymouth Superbird 1970 года — серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Это одна из первых в мире серийных моделей с антикрылом.

Из салона вынули сиденья, панель приборов и дверные карты Фото: скриншот/YouTube

Plymouth Road Runner Superbird предлагался в нескольких версиях. Конкретно это авто оснащено топовым 7,0-литровым V8 Hemi на 425 сил. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить более 240 км/ч.

Собрали всего 135 Plymouth Superbird Hemi и сейчас их стоимость стартует с 500 000 долларов, а хорошо сохранившиеся экземпляры стоят более миллиона.

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