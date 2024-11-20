Американская мощь: культовый спорткар 60-х завелся и поехал после 25 лет простоя (видео)

Plymouth Road Runner 1969 года — ценная коллекционная модель, стоимость которой превышает 60 000 долларов. Спортивное купе оснащено 7,2-литровым 375-сильным V8.

В США оживили Plymouth Road Runner 1969 года. Знаменитое спортивное авто простояло 25 лет без движения. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Open Roader Garage.

Последние 10 лет купе Plymouth Road Runner простояло в палатке, а до того предыдущий владелец 15 лет держал его под открытым небом. Спорткар был покрыт слоем грязи, а местами заржавел. В его салоне заменили руль и сиденья, а отделка местами повреждена.

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А вот двигатель Plymouth Road Runner оказался очень живучим, даже несмотря на то, что авто ранее активно участвовало в драгрейсинге. 7,2-литровый V8 на 375 сил без особых проблем завелся после несложного ремонта системы зажигания. Мало того, авто впервые за 25 лет смогло проехаться.

Спортивное купе смогло завестись и поехать Фото: скриншот / YouTube

Теперь Plymouth Road Runner ожидает реставрация, ведь сейчас это ценная коллекционная модель и ее средняя стоимость составляет $63 700. Стоит отметить, что 7,2-литровый двигатель авто не является родным (его переставили с другого Road Runner), однако и оригинальная 6,3-литровая восьмерка также сохранилась.

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