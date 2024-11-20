Американская мощь: культовый спорткар 60-х завелся и поехал после 25 лет простоя (видео)
Plymouth Road Runner 1969 года — ценная коллекционная модель, стоимость которой превышает 60 000 долларов. Спортивное купе оснащено 7,2-литровым 375-сильным V8.
В США оживили Plymouth Road Runner 1969 года. Знаменитое спортивное авто простояло 25 лет без движения. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Open Roader Garage.
Последние 10 лет купе Plymouth Road Runner простояло в палатке, а до того предыдущий владелец 15 лет держал его под открытым небом. Спорткар был покрыт слоем грязи, а местами заржавел. В его салоне заменили руль и сиденья, а отделка местами повреждена.Важно
А вот двигатель Plymouth Road Runner оказался очень живучим, даже несмотря на то, что авто ранее активно участвовало в драгрейсинге. 7,2-литровый V8 на 375 сил без особых проблем завелся после несложного ремонта системы зажигания. Мало того, авто впервые за 25 лет смогло проехаться.
Теперь Plymouth Road Runner ожидает реставрация, ведь сейчас это ценная коллекционная модель и ее средняя стоимость составляет $63 700. Стоит отметить, что 7,2-литровый двигатель авто не является родным (его переставили с другого Road Runner), однако и оригинальная 6,3-литровая восьмерка также сохранилась.
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