Американська міць: культовий спорткар 60-х завівся і поїхав після 25 років простою (відео)
Plymouth Road Runner 1969 року — цінна колекційна модель, вартість якої перевищує 60 000 доларів. Спортивне купе оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8.
У США оживили Plymouth Road Runner 1969 року. Знамените спортивне авто простояло 25 років без руху. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Open Roader Garage.
Останні 10 років купе Plymouth Road Runner простояло в наметі, а до того попередній власник 15 років тримав його просто неба. Спорткар був покритий шаром бруду, а місцями заіржавів. У його салоні замінили кермо та сидіння, а оздоблення місцями ушкоджене.Важливо
А от двигун Plymouth Road Runner виявився дуже живучим, навіть попри те, що авто раніше активно брало участь у драгрейсингу. 7,2-літровий V8 на 375 сил без особливих проблем завівся після нескладного ремонту системи запалювання. Мало того, авто вперше за 25 років змогло проїхатися.
Тепер на Plymouth Road Runner очікує реставрація, адже зараз це цінна колекційна модель і її середня вартість становить $63 700. Варто відзначити, що 7,2-літровий двигун авто не є рідним (його переставили з іншого Road Runner), проте і оригінальна 6,3-літрова вісімка також збереглася.
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