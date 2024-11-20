Американська міць: культовий спорткар 60-х завівся і поїхав після 25 років простою (відео)

Plymouth Road Runner 1969 року — цінна колекційна модель, вартість якої перевищує 60 000 доларів. Спортивне купе оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8.

У США оживили Plymouth Road Runner 1969 року. Знамените спортивне авто простояло 25 років без руху. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Open Roader Garage.

Останні 10 років купе Plymouth Road Runner простояло в наметі, а до того попередній власник 15 років тримав його просто неба. Спорткар був покритий шаром бруду, а місцями заіржавів. У його салоні замінили кермо та сидіння, а оздоблення місцями ушкоджене.

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А от двигун Plymouth Road Runner виявився дуже живучим, навіть попри те, що авто раніше активно брало участь у драгрейсингу. 7,2-літровий V8 на 375 сил без особливих проблем завівся після нескладного ремонту системи запалювання. Мало того, авто вперше за 25 років змогло проїхатися.

Спортивне купе змогло завестися і поїхати Фото: скриншот / YouTube

Тепер на Plymouth Road Runner очікує реставрація, адже зараз це цінна колекційна модель і її середня вартість становить $63 700. Варто відзначити, що 7,2-літровий двигун авто не є рідним (його переставили з іншого Road Runner), проте і оригінальна 6,3-літрова вісімка також збереглася.

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