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Раритетний спорткар Ford Mustang McLaren 30 років простояв серед лісу (відео)

Ford Mustang McLaren, Ford Mustang, Ford Mustang 1982
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang McLaren знайшли на звалищі в лісі

Виготовили лише 20 купе Ford Mustang McLaren. Заряджена версія купе вирізняється обвісом, розширеними крилами та пластиковим капотом.

У США виявили покинутий раритет – Ford Mustang McLaren 1982 року. Унікальний спорткар простояв три десятиліття на стихійному автозвалищі в лісі. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Cross the line.

Цей Ford Mustang McLaren брав участь у драгрейсингу, а в 1994 році авто залишили в сосновому лісі. Автомобіль покритий шаром бруду та місцями заіржавів, а в його салоні розірване оздоблення. Пробіг автомобіля становить усього 29 000 км.

Ford Mustang 1982, Ford Mustang, Ford Mustang Fullscreen
Виготовили лише 20 Ford Mustang McLaren
Фото: скриншот / YouTube

Тепер Ford Mustang McLaren від реставрують, адже це надзвичайно рідкісна колекційна модель. Екземпляри в гарному стані можуть коштувати до 100 000 доларів.

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У 80-х McLaren ще не випускав суперкари і займався гоночними авто, проте виконав тюнінг Ford Mustang. Планувалося виготовити 250 таких купе, проте зібрали лише 20: 10 у версії М81 із 2,3-літровою 175-сильною турбочетвіркою і ще 10 – із 5,0-літровим V8 на 160 сил.

салон Ford Mustang, Ford Mustang, Ford Mustang 1982 Fullscreen
У салоні авто пошкоджене оздоблення
Фото: скриншот / YouTube

Конкретно це авто оснащене V8, хоча наразі його двигун не є рідним і з нього зняли карбюратор та впускний колектор. Авто відрізняється розширеними крилами, обвісом та пластиковим капотом із повітрозабірником. Також доопрацювали його ходову.

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