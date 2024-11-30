Зірка ралі: гоночний гібрид Rolls-Royce і Toyota Land Cruiser оцінили в 800000 євро (фото)
Розкішний Rolls-Royce Corniche підготували до ралі "Париж-Дакар" 1981 року. Його кузов встановили на рамне шасі позашляховика Toyota Land Cruiser HJ45.
У Франції на аукціон Aguttes виставили незвичне купе Rolls-Royce Corniche 1981 року. За нього планують отримати до 800 000 євро, хоча зазвичай подібні авто в 10 разів дешевші. Про нього розповіли на сайті аукціону.
Річ у тім, що з молотка піде унікальний гоночний Rolls-Royce. Важко повірити, але це авто брало участь в знаменитому ралі "Париж-Дакар".
Ралійний Rolls-Royce Corniche вирішили створити гонщики Тьєррі де Монкорже і Жан-Крістоф Пеллетьє. Вони змогли домовитися про спонсорство з Christian Dior, а представники модного дому навіть змогли переконати керівництво Rolls-Royce підтримати проєкт.
Авто назвали Jules – на честь нових парфумів Dior. Варто відзначити, що зі справжнім Rolls-Royce Corniche ралійна версія має не так багато спільного.Важливо
Майже всі кузовні панелі авто замінені легкими пластиковими деталями. Мало того, кузов Rolls-Royce Corniche встановили на рамне шасі Toyota Land Cruiser HJ45, а під капотом встановили 5,7-літровий V8 від Chevrolet Corvette.
Автомобілю збільшили кліренс та встановили великі позашляхові шини. Також з’явився 332-літровий бензобак. А от у салоні зберегли оздоблення деревом.
На ралі "Париж-Дакар" 1981 року екіпаж Тьєррі де Монкорже і Жана-Крістофа Пеллетьє спочатку непогано виступав, проте аварія відкинула їх далеко назад. Тим не менш, Rolls-Royce Corniche все ж відремонтували і він зміг фінішувати. Нещодавно авто відреставрували, вклавши в нього 150 000 євро.
До речі, на аукціон нещодавно виставили і уславлений гоночний Ferrari за 25 мільйонів євро.
Також Фокус розповідав про новий електрокар Rolls-Royce за $600 000 в Києві.