Звезда ралли: гоночный гибрид Rolls-Royce и Toyota Land Cruiser оценили в 800000 евро (фото)

Роскошный Rolls-Royce Corniche подготовили к ралли "Париж-Дакар" 1981 года. Его кузов установили на рамное шасси внедорожника Toyota Land Cruiser HJ45.

Во Франции на аукцион Aguttes выставили необычное купе Rolls-Royce Corniche 1981 года. За него планируют получить до 800 000 евро, хотя обычно подобные авто в 10 раз дешевле. О нем рассказали на сайте аукциона.

Кузов Rolls-Royce Corniche поставили на рамное шасси Toyota Land Cruiser HJ45 Фото: Aguttes

Дело в том, что с молотка уйдет уникальный гоночный Rolls-Royce. Трудно поверить, но это авто участвовало в знаменитом ралли "Париж-Дакар".

Раллийный Rolls-Royce Corniche решили создать гонщики Тьерри де Монкорже и Жан-Кристоф Пеллетье. Они смогли договориться о спонсорстве с Christian Dior, а представители модного дома даже смогли убедить руководство Rolls-Royce поддержать проект.

В салоне сохранили отделку деревом Фото: Aguttes

Авто назвали Jules — в честь новых духов Dior. Стоит отметить, что с настоящим Rolls-Royce Corniche раллийная версия имеет не так много общего.

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Почти все кузовные панели авто заменены легкими пластиковыми деталями. Мало того, кузов Rolls-Royce Corniche установили на рамное шасси Toyota Land Cruiser HJ45, а под капотом установили 5,7-литровый V8 от Chevrolet Corvette.

Rolls-Royce Corniche участвовал в ралли "Париж-Дакар" в 1981 году Фото: Aguttes Фото: Aguttes

Автомобилю увеличили клиренс и установили большие внедорожные шины. Также появился 332-литровый бензобак. А вот в салоне сохранили отделку деревом.

На ралли "Париж-Дакар" 1981 года экипаж Тьерри де Монкорже и Жана-Кристофа Пеллетье поначалу неплохо выступал, однако авария отбросила их далеко назад. Тем не менее, Rolls-Royce Corniche все же отремонтировали и он смог финишировать. Недавно авто отреставрировали, вложив в него 150 000 евро.

Кстати, на аукцион недавно выставили и прославленный гоночный Ferrari за 25 миллионов евро.

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