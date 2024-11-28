Гоночная легенда: на аукцион выставили прославленный Ferrari за 25 миллионов евро (фото)

Ferrari 250 LM — первая серийная среднемоторная модель марки. Спорткар с 320-сильным V12 выиграл знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили купе Ferrari 250 LM 1964 года. За спорткар планируют получить 25 миллионов евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Изготовили всего 32 купе Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 LM — одна из самых дорогих моделей марки. Всего выпустили всего 32 таких купе. Они были в свободной продаже, однако предназначались, прежде всего, для гонок.

Это авто выиграло 24-часовые гонки в Ле-Мане Фото: RM Sotheby's

250 LM — первый серийный среднемоторный Ferrari. Его 3,3-литровый 320-сильный V12 работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Спорткар массой 850 кг способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 290 км/ч.

Фото: RM Sotheby's

Впрочем, этот Ferrari 250 LM дороже других экземпляров модели, ведь он прославился победой в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" 1964 года.

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Экипаж Йохена Риндта и Мастена Грегори на частной Ferrari 250 LM смог обойти как авто из заводской команды Ferrari, так и новейшие Ford GT40. Примечательно, что после этого Ferrari не могли выиграть в Ле-Мане до 2023 года.

Авто оснащено 320-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Этот Ferrari 250 LM участвовал в соревнованиях до 1970 года, а после этого стал экспонатом музея на автодроме в Индианаполисе (США). Сейчас его коллекцию распродают.

Кстати, Ferrari не является самым дорогим лотом из этой коллекции, ведь продают уникальный болид Mercedes 1954 года за 55 миллионов долларов.

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