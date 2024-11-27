Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)

Изготовили всего два гоночных Chevrolet Corvette SS с легким магниевым кузовом и инжекторным 310-сильным V8. Спорткар способен развить 295 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили Chevrolet Corvette 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 7 миллионов долларов и оно является самым дорогим Corvette в истории. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Обтекаемый кузов авто изготовили из магния Фото: RM Sotheby's

Винтажные Chevrolet Corvette, конечно, ценятся коллекционерами, однако относятся к доступной классике и обычно их цена не превышает 100-200 тыс. долларов. Особые лимитированные версии модели могут быть значительно дороже, однако и их цена очень редко достигает миллиона долларов.

Chevrolet Corvette SS участвовал в 12-часовой гонке в Себринге Фото: RM Sotheby's

Впрочем, этот Chevrolet Corvette SS — особенный и является настоящим раритетом, ведь всего изготовили всего два таких авто. Специальную версию спорткара создал для гонок конструктор Зора Аркус-Дантов.

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Аркус-Дантов хотел популяризировать Chevrolet Corvette благодаря автоспорту и готовил команду к 12-часовой гонке в Себринге. Версия SS (Super Sport) получила легкий обтекаемый кузов из магния, а ее раму изготовили из хром-молибденовых труб. Масса авто составила всего 850 кг.

Авто длительное время экспонировалось в автомузее Индианаполиса Фото: RM Sotheby's

4,6-литровый V8 с впрыском топлива развивал 310 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette SS мог разгоняться до 295 км/ч. Кроме того, для авто разработали независимую заднюю подвеску.

Под капотом установлен 310-сильный V8 с впрыском топлива Фото: RM Sotheby's

Впрочем, тщательно подготовить Chevrolet Corvette SS к гонкам в Себринге не успели, поэтому авто сошло с дистанции из-за неисправностей. Дальнейшего развития проект не получил и с 1960 года этот спорткар демонстрировался в автомузее на трассе в Индианаполисе.

Кстати, этот музей выставил на аукцион еще одно раритетное авто — уникальный болид Mercedes 1954 года, который оценили в 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что старый Mercedes W126 80-х ушел с молотка по цене Rolls-Royce.