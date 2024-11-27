Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)

Виготовили лише два гоночні Chevrolet Corvette SS з легким магнієвим кузовом та інжекторним 310-сильним V8. Спорткар здатен розвинути 295 км/год.

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Chevrolet Corvette 1957 року. За спортивне авто планують отримати до 7 мільйонів доларів і воно є найдорожчим Corvette в історії. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Обтічний кузов авто виготовили з магнію Фото: RM Sotheby's

Вінтажні Chevrolet Corvette, звісно, цінуються колекціонерами, проте належать до доступної класики і зазвичай їх ціна не перевищує 100-200 тис. доларів. Особливі лімітовані версії моделі можуть бути значно дорожчими, проте і їх ціна дуже рідко сягає мільйона доларів.

Chevrolet Corvette SS брав участь у 12-годинних перегонах в Себрінгу Фото: RM Sotheby's

Утім, цей Chevrolet Corvette SS — особливий і є справжнім раритетом, адже всього виготовили лише два таких авто. Спеціальну версію спорткара створив для перегонів конструктор Зора Аркус-Дантов.

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Аркус-Дантов хотів популяризувати Chevrolet Corvette завдяки автоспорту і готував команду до 12-годинних перегонів у Себрінгу. Версія SS (Super Sport) отримала легкий обтічний кузов із магнію, а її раму виготовили із хром-молібденових труб. Маса авто склала лише 850 кг.

Авто тривалий час експонували в автомузеї Індіанаполіса Фото: RM Sotheby's

4,6-літровий V8 із впорскуванням пального розвивав 310 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette SS міг розганятися до 295 км/год. Крім того, для авто розробили незалежну задню підвіску.

Під капотом встановлено 310-сильний V8 із впорскуванням пального Фото: RM Sotheby's

Утім, ретельно підготувати Chevrolet Corvette SS до перегонів у Себрінгу не встигли, тому авто зійшло з дистанції через несправності. Подальшого розвитку проєкт не отримав і з 1960 року цей спорткар демонструвався в автомузеї на трасі в Індіанаполісі.

До речі, цей музей виставив на аукціон ще одне раритетне авто — унікальний болід Mercedes 1954 року, який оцінили в 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що старий Mercedes W126 80-х пішов із молотка за ціною Rolls-Royce.