Із тюнінгом від McLaren: на аукціоні продали вінтажний спорткар зірки "Формули-1" (фото)

У McLaren виконали тюнінг Plymouth Barracuda 1973 року для свого пілота Ландо Норріса. Автомобілю покращили керованість та осучаснили салон.

У США на аукціоні eBay продали незвичне купе Plymouth Barracuda 1973 року. За спорткар віддали 70 200 доларів, хоча зазвичай такі авто вдвічі дешевші. Річ у тім, що його власником є пілот "Формули-1" Ландо Норріс. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Вінтажний спорткар отримав нову ходову Фото: Ebay

Plymouth Barracuda доопрацювали для Ландо Норріса в його команді McLaren. Кузов купе обклеїли помаранчевою плівкою, а також встановили сучасну світлодіодні оптику. 15-дюймові диски "взули" в сучасні шини Cobra Radial T/A GT розміром 235/60 R15 спереду та 255/70 R15 ззаду.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Ebay

У салоні з’явилися спортивні кермо та сидіння. Крім того, на передній панелі Ландо Норріс залишив свій автограф.

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5,6-літровий 240-сильний V8 залишився без змін, проте його доповнили спортивним вихлопом. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП Plymouth Barracuda здатен розігнатися до сотні за 8,5 с.

Спорткар обклеїли помаранчевою плівкою Фото: Ebay

Вінтажне авто отримало повністю нову підвіску. До того ж тепер воно оснащене вентильованими дисковими гальмами всіх коліс від Wilwood.

Авто оснащене 240-сильним V8 Фото: Ebay

Аукціон був благодійним – отримані за Plymouth Barracuda McLaren кошти підуть на підтримку Товариства жінок-інженерок.

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