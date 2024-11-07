2800-сильний монстр: старий 54-річний Chevrolet отримав екстремальний тюнінг (фото)

Chevrolet Chevelle Doughboy оснащений величезним 8,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 2800 сил. Дизайн купе став яскравішим і агресивнішим.

Вінтажний Chevrolet Chevelle 1970 року став основою для сміливого проєкту Doughboy. Спортивне купе перетворили на надпотужний хот-род, який показали на шоу SEMA в Лас-Вегасі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто занизили, а його крила розширили

Тюнінг Chevrolet Chevelle виконало ательє Blazin Rodz. Під капотом купе встановили величезний 8,8-літровий V8. Дві турбіни дозволили підняти потужність до 2800 сил. Крім того, встановили боковий вихлоп.

У салоні встановили спортивні крісла Sparco

Крім того, Chevrolet Chevelle Doughboy отримав повністю нову алюмінієву підвіску та гальма Wilwood із шестипоршневими супортами. Також встановили низькопрофільні шини Michelin Sport Cup 2.

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Кузов Chevrolet Chevelle 1970 року занизили, а його колію розширили. З’явилися агресивний передній бампер, обвіс та загострений спойлер. Частину кузовних панелей виготовили з карбону на 3D-принтері.

Спорткар отримав боковий вихлоп

У салоні Chevrolet Chevelle встановили кермо від Audi R8 та спортивні крісла Sparco. Також встановили цифровий щиток приладів, потужну аудіосистему та каркас безпеки.

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