Новий формат классики: культові американські ретроавто отримали сучасний тюнінг (фото)

Класичні Buick Grand National, Chevrolet Blazer і Plymouth Barracuda стали суттєво потужнішими. Їх дизайн зробили яскравішим, а салон оздобили шкірою та карбоном.

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Американське тюнінг-ательє Ringbrothers, яке спеціалізується на доопрацюванні вінтажних авто, привезло на шоу SEMA в Лас-Вегасі свої нові проєкти на базі Buick, Chevrolet та Plymouth. Про них розповіли на сайті компанії.

У Ringbrothers виготовляють так звані рестомоди – старовинні авто із сучасною "начинкою". Вони зберігають класичний дизайн, проте стають швидшими, комфортнішими та краще пристосованими до щоденної експлуатації, аніж вінтажні машини. На SEMA показали три таких автомобілі.

Plymouth ‘Cuda Infected

Створення цього автомобіля зайняло 5600 годин. Культовий Plymouth Barracuda 1970 року оснастили сучасним 6,2-літровим компресорним V8 від Dodge Challenger Hellcat. Він розвиває 807 к. с. та 972 Н∙м і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП.

Авто занизили та встановили задній спойлер Фото: Ringbrothers

Крім того, встановлені спортивний вихлоп, повністю незалежна підвіска із регульованими амортизаторами, новий кермовий механізм та сучасні гальма.

Plymouth Barracuda від Ringbrothers занизили, встановили колісні диски HRE (20-дюймові спереду та 21-дюймові ззаду), капот з величезним повітрозабірником та задній спойлер.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Ringbrothers

Салон майже повністю новий: його оздобили двоколірною шкірою та карбоном, а ще замінили кермо, прилади, сидіння та важіль КПП. До того ж, з’явилися сучасні кондиціонер, аудіосистема та сенсорний дисплей.

Chevrolet K5 Blazer

Кузов Chevrolet Blazer 1972 року встановили на рамне шасі сучасної Toyota Tacoma. Утім, цим не обмежилися – під капотом з’явився 6,2-літровий 525-сильний V8 від сучасного Chevrolet Corvette.

Chevrolet K5 Blazer став вищим і отримав позашляхові шини Фото: Ringbrothers

У парі з мотором працює 4-ступінчастий автомат, також встановлена сучасна повнопривідна трансмісія. Підвіску посилили, а кліренс збільшили. Спереду і ззаду встановлено вентильовані дискові гальма.

Авто оснастили 525-сильним V8 Фото: Ringbrothers

Chevrolet K5 Blazer отримав новий склопластиковий дах, який підняли на 50 мм для збільшення внутрішнього простору. Також встановили карбоновий капот і 18-дюймові позашляхові шини на сталевих дисках.

У салоні встановили сучасний дисплей Фото: Ringbrothers

У салоні передня панель та кермо виготовлені з карбону, а сидіння обшиті дорогою шкірою. З’явилися кондиціонер, камера заднього виду з дисплеєм у дзеркалі та потужна акустика.

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Buick Grand National Invadr

Купе Buick Grand National 1987 року майже не змінилося зовні – його видають скромний обвіс, випуклий карбоновий капот, невеликий задній спойлер та колеса HRE діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду.

Buick Grand National 1987 року отримав 1246-сильний турбомотор Фото: Ringbrothers

А от салон Buick Grand National змінився кардинально. Його оздобили карбоном і алькантарою, встановили нові кермо, прилади та каркас безпеки.

Дизайн авто майже не змінився Фото: Ringbrothers

Під капотом встановлено 3,8-літровий V6 твін-турбо, який видає 1246 к. с. та 1355 Н∙м. Для довідки: стандартний Buick Grand National був 240-сильним.

Салон оздобили карбоном і алькантарою Фото: Ringbrothers

Купе отримало 6-ступінчасту механічну КПП, регульовані амортизатори та сучасні карбоново-керамічні гальма Brembo від Corvette ZR1. Мало того, встановили навіть гальмівний парашут, аби швидше сповільнюватися під час драгрейсингу.

До речі, на тюнінг-шоу SEMA Toyota показала пікап Prado та пляжний позашляховик 4Runner.

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