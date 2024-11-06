Новый формат классики: культовые американские ретро-авто получили современный тюнинг (фото)

Классические Buick Grand National, Chevrolet Blazer и Plymouth Barracuda стали существенно мощнее. Их дизайн сделали ярче, а салон украсили кожей и карбоном.

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Американское тюнинг-ателье Ringbrothers, которое специализируется на доработке винтажных авто, привезло на шоу SEMA в Лас-Вегасе свои новые проекты на базе Buick, Chevrolet и Plymouth. О них рассказали на сайте компании.

В Ringbrothers изготавливают так называемые рестомоды — старинные авто с современной "начинкой". Они сохраняют классический дизайн, однако становятся быстрее, комфортнее и лучше приспособленными к ежедневной эксплуатации, чем винтажные машины. На SEMA показали три таких автомобиля.

Plymouth ‘Cuda Infected

Создание этого автомобиля заняло 5600 часов. Культовый Plymouth Barracuda 1970 года оснастили современным 6,2-литровым компрессорным V8 от Dodge Challenger Hellcat. Он развивает 807 л. с. и 972 Н∙м и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

Авто занизили и установили задний спойлер Фото: Ringbrothers

Кроме того, установлены спортивный выхлоп, полностью независимая подвеска с регулируемыми амортизаторами, новый рулевой механизм и современные тормоза.

Plymouth Barracuda от Ringbrothers занизили, установили колесные диски HRE (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади), капот с огромным воздухозаборником и задний спойлер.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: Ringbrothers

Салон почти полностью новый: его украсили двухцветной кожей и карбоном, а еще заменили руль, приборы, сиденья и рычаг КПП. К тому же, появились современные кондиционер, аудиосистема и сенсорный дисплей.

Chevrolet K5 Blazer

Кузов Chevrolet Blazer 1972 года установили на рамное шасси современной Toyota Tacoma. Впрочем, этим не ограничились — под капотом появился 6,2-литровый 525-сильный V8 от современного Chevrolet Corvette.

Chevrolet K5 Blazer стал выше и получил внедорожные шины Фото: Ringbrothers

В паре с мотором работает 4-ступенчатый автомат, также установлена современная полноприводная трансмиссия. Подвеску усилили, а клиренс увеличили. Спереди и сзади установлены вентилируемые дисковые тормоза.

Авто оснастили 525-сильным V8 Фото: Ringbrothers

Chevrolet K5 Blazer получил новую стеклопластиковую крышу, которую подняли на 50 мм для увеличения внутреннего пространства. Также установили карбоновый капот и 18-дюймовые внедорожные шины на стальных дисках.

В салоне установили современный дисплей Фото: Ringbrothers

В салоне передняя панель и руль изготовлены из карбона, а сиденья обшиты дорогой кожей. Появились кондиционер, камера заднего вида с дисплеем в зеркале и мощная акустика.

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Buick Grand National Invadr

Купе Buick Grand National 1987 года почти не изменилось внешне — его выдают скромный обвес, выпуклый карбоновый капот, небольшой задний спойлер и колеса HRE диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Buick Grand National 1987 года получил 1246-сильный турбомотор 1987 года Фото: Ringbrothers

А вот салон Buick Grand National изменился кардинально. Его отделали карбоном и алькантарой, установили новые руль, приборы и каркас безопасности.

Дизайн авто почти не изменился Фото: Ringbrothers

Под капотом установлен 3,8-литровый V6 твин-турбо, который выдает 1246 л.с. и 1355 Н∙м. Для справки: стандартный Buick Grand National был 240-сильным.

Салон отделали карбоном и алькантарой Фото: Ringbrothers

Купе получило 6-ступенчатую механическую КПП, регулируемые амортизаторы и современные карбоново-керамические тормоза Brembo от Corvette ZR1. Мало того, установили даже тормозной парашют, чтобы быстрее замедляться во время драгрейсинга.

Кстати, на тюнинг-шоу SEMA Toyota показала пикап Prado и пляжный внедорожник 4Runner.

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