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Авто

Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство (фото)

Maserati Shamal, Maserati Biturbo Shamal Restomod, Maserati Biturbo, новый Maserati Shamal
Maserati Shamal получил современную версию

Новый Maserati Shamal сохранил знакомый дизайн, однако получил карбоновые детали. Под капотом купе установлен 500-сильный V6 твин-турбо.

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Maserati Shamal 1990 года возвращается на рынок. Знаменитое спортивное купе возродят в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Проект назвали Maserati Biturbo Shamal Restomod, а воплощает его в жизнь итальянская компания Modena Automobili. Как и оригинальная модель, новый Maserati Shamal изготавливают на шасси модели Biturbo. Для этого берется модель-донор, шасси которой реставрируют и усиливают.

Maserati Biturbo Shamal, Maserati Biturbo, новый Maserati Shamal Fullscreen
Кузов авто полностью новый

А вот кузов у Maserati Biturbo Shamal полностью новый — изготовлен из стали и карбона. Дизайн передней и задней части изменили и сделали более агрессивным. Также появились современные диодные фары, 18-дюймовые диски с шинами Pirelli, карбоновый обвес и заднее антикрыло.

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Под капотом установили 3,0-литровый V6 твин-турбо от седана Maserati Ghibli, мощность которого увеличили до 500 сил. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. Замедляют авто тормоза Brembo.

новый Maserati Shamal, Maserati Biturbo Shamal Restomod, Maserati Biturbo, новый Maserati Shamal Fullscreen
Спорткар оснащен 500-сильным V6 твин-турбо V6.

Всего изготовят всего 33 купе Maserati Biturbo Shamal Restomod. Стоимость авто составляет 585 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал, что итальянский концепт 60-х решили запустить в производство.

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