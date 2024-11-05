Знаменитий італійський спорткар 90-х повернуть у виробництво (фото)

Новий Maserati Shamal зберіг знайомий дизайн, проте отримав карбонові деталі. Під капотом купе встановлено 500-сильний V6 твін-турбо.

Related video

Maserati Shamal 1990 року повертається на ринок. Знамените спортивне купе відродять у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Проєкт назвали Maserati Biturbo Shamal Restomod, а втілює його в життя італійська компанія Modena Automobili. Як і оригінальну модель, новий Maserati Shamal виготовляють на шасі моделі Biturbo. Для цього береться модель-донор, шасі якої реставрують та посилюють.

Кузов авто повністю новий

А от кузов у Maserati Biturbo Shamal повністю новий – виготовлений зі сталі та карбону. Дизайн передньої та задньої частини змінили і зробили агресивнішим. Також з’явилися сучасні діодні фари, 18-дюймові диски з шинами Pirelli, карбоновий обвіс і заднє антикрило.

Важливо

"Найкрасивіше авто всіх часів" повернули у виробництво через 50 років (фото)

Під капотом встановили 3,0-літровий V6 твін-турбо від седана Maserati Ghibli, потужність якого збільшили до 500 сил. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год. Сповільнюють авто гальма Brembo.

Спорткар оснащений 500-сильним V6 твін-турбо

Усього виготовлять лише 33 купе Maserati Biturbo Shamal Restomod. Вартість авто становить 585 000 євро.

Раніше Фокус розповідав, що італійський концепт 60-х вирішили запустити у виробництво.

Також ми писали про оригінальний пікап Citroen Berlingo в ретростилі.