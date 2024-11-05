Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Знаменитий італійський спорткар 90-х повернуть у виробництво (фото)

Maserati Shamal, Maserati Biturbo Shamal Restomod, Maserati Biturbo, новий Maserati Shamal
Maserati Shamal отримав сучасну версію

Новий Maserati Shamal зберіг знайомий дизайн, проте отримав карбонові деталі. Під капотом купе встановлено 500-сильний V6 твін-турбо.

Related video

Maserati Shamal 1990 року повертається на ринок. Знамените спортивне купе відродять у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Проєкт назвали Maserati Biturbo Shamal Restomod, а втілює його в життя італійська компанія Modena Automobili. Як і оригінальну модель, новий Maserati Shamal виготовляють на шасі моделі Biturbo. Для цього береться модель-донор, шасі якої реставрують та посилюють.

Maserati Biturbo Shamal, Maserati Biturbo, новий Maserati Shamal Fullscreen
Кузов авто повністю новий

А от кузов у Maserati Biturbo Shamal повністю новий – виготовлений зі сталі та карбону. Дизайн передньої та задньої частини змінили і зробили агресивнішим. Також з’явилися сучасні діодні фари, 18-дюймові диски з шинами Pirelli, карбоновий обвіс і заднє антикрило.

Важливо
"Найкрасивіше авто всіх часів" повернули у виробництво через 50 років (фото)
"Найкрасивіше авто всіх часів" повернули у виробництво через 50 років (фото)

Під капотом встановили 3,0-літровий V6 твін-турбо від седана Maserati Ghibli, потужність якого збільшили до 500 сил. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год. Сповільнюють авто гальма Brembo.

новий Maserati Shamal, Maserati Biturbo Shamal Restomod, Maserati Biturbo, новий Maserati Shamal Fullscreen
Спорткар оснащений 500-сильним V6 твін-турбо

Усього виготовлять лише 33 купе Maserati Biturbo Shamal Restomod. Вартість авто становить 585 000 євро.

Раніше Фокус розповідав, що італійський концепт 60-х вирішили запустити у виробництво.

Також ми писали про оригінальний пікап Citroen Berlingo в ретростилі.