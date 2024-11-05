Знаменитий італійський спорткар 90-х повернуть у виробництво (фото)
Новий Maserati Shamal зберіг знайомий дизайн, проте отримав карбонові деталі. Під капотом купе встановлено 500-сильний V6 твін-турбо.
Maserati Shamal 1990 року повертається на ринок. Знамените спортивне купе відродять у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Проєкт назвали Maserati Biturbo Shamal Restomod, а втілює його в життя італійська компанія Modena Automobili. Як і оригінальну модель, новий Maserati Shamal виготовляють на шасі моделі Biturbo. Для цього береться модель-донор, шасі якої реставрують та посилюють.
А от кузов у Maserati Biturbo Shamal повністю новий – виготовлений зі сталі та карбону. Дизайн передньої та задньої частини змінили і зробили агресивнішим. Також з’явилися сучасні діодні фари, 18-дюймові диски з шинами Pirelli, карбоновий обвіс і заднє антикрило.
Під капотом встановили 3,0-літровий V6 твін-турбо від седана Maserati Ghibli, потужність якого збільшили до 500 сил. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год. Сповільнюють авто гальма Brembo.
Усього виготовлять лише 33 купе Maserati Biturbo Shamal Restomod. Вартість авто становить 585 000 євро.
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