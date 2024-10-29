Незвичний італійський концепт 60-х став серійним через 55 років (фото)
Серійний Bertone Runabout зберіг оригінальний клиноподібний дизайн концепта з висувними фарами. Автомобіль оснастили 500-сильним V6.
Концепт Bertone Runabout 1969 року отримав серійного наступника через більш, ніж півстоліття. Сучасна модель буде випущено лімітованою серією і з 2026 року вона надійде в продаж за ціною в 350 000 євро. Про це повідомляється на сайті Bertone.Важливо
Новий Bertone Runabout зовні дуже нагадує оригінальну модель, яку розробив у 1969 році знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні. Він вирізняється клиноподібним силуетом із загостреним "носом" та висувними фарами, а за сидіннями встановлено високу дугу.
На відміну від концепта, серійний Bertone Runabout запропонують у двох варіантах. Barchetta ближчий до оригіналу – він не має даху, а замість лобового скла встановлено невеликий козирок. Targa ж отримав і лобове скло, і знімний дах.
Салон Bertone Runabout 2025 здобили дорогою червоно-білою шкірою. Оригінальне кермо приплюснуте згори та знизу. Авто отримало спортивні сидіння з шеститочковими пасками безпеки.
Новий Bertone Runabout буде значно потужнішим за 1,1-літровий концепт. Серійна модель отримає V6 із турбонаддувом на 500 сил та 6-ступінчасту механічну КПП.
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