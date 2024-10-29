Необычный итальянский концепт 60-х стал серийным спустя 55 лет (фото)

Серийный Bertone Runabout сохранил оригинальный клиновидный дизайн концепта с выдвижными фарами. Автомобиль оснастили 500-сильным V6.

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Концепт Bertone Runabout 1969 года получил серийного преемника спустя более, чем полвека. Современная модель будет выпущена лимитированной серией и с 2026 года поступит в продажу по цене в 350 000 евро. Об этом сообщается на сайте Bertone.

Автомобиль получил 500-сильный V6

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Новый Bertone Runabout внешне очень напоминает оригинальную модель, которую разработал в 1969 году знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Он отличается клиновидным силуэтом с заостренным "носом" и выдвижными фарами, а за сиденьями установлена высокая дуга.

В салоне установили приплюснутый руль

В отличие от концепта, серийный Bertone Runabout предложат в двух вариантах. Barchetta ближе к оригиналу — он не имеет крыши, а вместо лобового стекла установлен небольшой козырек. Targa же получил и лобовое стекло, и съемную крышу.

Купе-тарга Bertone Runabout со съемной крышей купе-тарга со съемной крышей

Салон Bertone Runabout 2025 отделали дорогой красно-белой кожей. Оригинальный руль приплюснут сверху и снизу. Авто получило спортивные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности.

Концепт Bertone Runabout 1969 года

Новый Bertone Runabout будет значительно мощнее 1,1-литрового концепта. Серийная модель получит V6 с турбонаддувом на 500 сил и 6-ступенчатую механическую КПП.

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