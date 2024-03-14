Маэстро дизайна: в Италии умер создатель Lamborghini Countach и BMW 5 Series (фото)

Дизайнер Марчелло Гандини является "отцом" Lamborghini Miura, Countach и Diablo, а также разработал дизайн первого BMW 5 Series и грузовика Renault Magnum. Именно он изобрел "гильотинные" двери авто.

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В Италии в возрасте 85 лет ушел из жизни знаменитый стилист Марчелло Гандини. Он считается одним из лучших автодизайнеров всех времен и народов. Об этом сообщает Rai News.

Alfa Romeo Carabo стал первым в мире авто с "гильотинными" дверями Фото: Wikipedia

Марчелло Гандини прославился своими работами в знаменитом итальянском ателье Bertone. В 1965 году в возрасте всего 27 лет он стал шеф-дизайнером компании, а год спустя поразил мир своей первой работой — купе Lamborghini Miura.

Именно Гандини изобрел так называемые "гильотинные" двери, которые поднимаются вверх. Они дебютировали на концепт-каре Alfa Romeo Carabo 1968 года, а также появились на серийных Lamborghini Countach и Diablo. Именно эти суперкары являются самыми известными творениями Марчелло Гандини.

Lamborghini Countach — самое известное творение Марчелло Гандини Фото: Bring a Trailer

У итальянского дизайнера выработался свой стиль: он создавал авто с граненым дизайном и клиновидным силуэтом. Больше всего Марчелло Гандини сотрудничал именно с Lamborghini — разработал дизайн моделей Espada, Jarama и Urraco.

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Среди других известных работ Гандини — суперкары Lancia Stratos, Bugatti EB110, Ferrari Dino GT4, Maserati Khamsin и Cizeta V16T. В то же время, он нередко создавал и массовые доступные авто вроде BMW 5 Series первого поколения, Citroen BX или Fiat X1/9.

Ламборгини Диабло Lancia Stratos BMW 5 серии Bugatti EB110 Фото: PistonHeads Ferrari Dino GT4 Мазерати Хамсин Ламборгини Эспада Cizeta V16T Фото: Sotheby’s Fiat X1/9 Citroen BX Рено Магнум

Мало того, именно перу Марчелло Гандини принадлежит дизайн грузовика Renault Magnum. В последние годы дизайнер сотрудничал с компанией Tata.

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