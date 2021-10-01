Lamborghini воскресили легендарный 50-летний суперкар

Уникальный Lamborghini Countach LP500 воссоздали по заказу анонимного клиента. Суперкар останется в одном-единственном экземпляре.

Lamborghini вернули в жизни единственный в своем роде прототип суперкара Countach. Приурочили его к 50-летнему юбилею модели. Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.

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Самый первый прототип Lamborghini Countach LP500 презентовали на Женевском автосалоне 1971 года. Три года спустя суперкар разбили в ДТП и не стали восстанавливать.

[ + – ] Оригинальный Countach LP500 попал в ДТП и был утилизирован Фото: Lamborghini

Современная копия Lamborghini Countach LP500 создана по заказу давнего клиента марки, пожелавшего остаться неизвестным. Работы над проектом начались еще в 2017 году и заняли целых 25 000 часов.

Суперкар Lamborghini Countach LP500 был воссоздан до малейших деталей. Для этого пришлось изучить многочисленные архивные фото и даже применить 3D-сканирование.

[ + – ] Работы над проектом заняли 25 000 часов Фото: Lamborghini

Шины размером 245/60 R14 спереди и 265/60R14 сзади специально создали специалисты Pirelli. Окрашено купе в особый желтый цвет Giallo Fly Speciale, как и прототип 1971 года.

Автомобиль оснащен пятилитровым V12 мощностью около 440 л. с. и способен развить 300 км/ч. Цена Lamborghini Countach LP500 не разглашается, но наверняка речь идет о миллионах долларов.

[ + – ] Современный Countach Lamborghini Countach LP500 до малейших деталей повторяет модель 1971 года Фото: Lamborghini

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