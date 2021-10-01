Lamborghini воскресили легендарний 50-річний суперкар

Унікальний Lamborghini Countach LP500 відтворили на замовлення анонімного клієнта. Суперкар залишиться в одному-єдиному екземплярі.

Lamborghini повернули в життя єдиний у своєму роді прототип суперкара Countach. Приурочили його до 50-річного ювілею моделі. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

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Найперший прототип Lamborghini Countach LP500 презентували на Женевському автосалоні 1971 року. Три роки по тому суперкар розбили в ДТП і не стали відновлювати.

[ + – ] Оригінальний Countach LP500 потрапив у ДТП та був утилізований Фото: Lamborghini

Сучасна копія Lamborghini Countach LP500 створена на замовлення давнього клієнта марки, який побажав залишитися невідомим. Робота над проектом почалася ще у 2017 році та зайняла цілих 250 000 годин.

Суперкар Lamborghini Countach LP500 був відтворений до найменших деталей. Для цього довелося вивчити численні архівні фото та навіть застосувати 3D-сканування.

[ + – ] Роботи над проектом зайняли 250 000 годин Фото: Lamborghini

Шини розміром 245/60 R14 спереду та 265/60R14 ззаду спеціально створили фахівці Pirelli. Забарвлене купе в особливий жовтий колір Giallo Fly Speciale, як і прототип 1971 року.

Автомобіль оснащений п'ятилітровим V12 потужністю близько 440 к. с. і здатний розвинути 300 км/год. Ціна Lamborghini Countach LP500 не розголошується, але напевно йдеться про мільйони доларів.

[ + – ] Сучасний Countach Lamborghini Countach LP500 до найменших деталей повторює модель 1971 року Фото: Lamborghini

Раніше Фокус розповідав історію Lamborghini Countach та інших знакові моделі італійської марки.

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