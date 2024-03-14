Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Маестро дизайну: в Італії помер творець Lamborghini Countach та BMW 5 Series (фото)

Марчелло Гандіні Ламборгіні Міура, Марчелло Гандіні
Фото: Lamborghini | Марчелло Гандіні та його перше творіння – Lamborghini Miura

Дизайнер Марчелло Гандіні є "батьком" Lamborghini Miura, Countach та Diablo, а також розробив дизайн першого BMW 5 Series і вантажівки Renault Magnum. Саме він винайшов "гільйотинні" двері авто.

Related video

У Італії у віці 85 років пішов із життя знаменитий стиліст Марчелло Гандіні. Він вважається одним із кращих автодизайнерів усіх часів та народів. Про це повідомляє Rai News.

Alfa Romeo Carabo, Марчелло Гандіні Fullscreen
Alfa Romeo Carabo став першим у світі авто з "гільйотинними" дверима
Фото: Wikipedia

Марчелло Гандіні прославився своїми роботами в знаменитому італійському ательє Bertone. У 1965 році у віці всього 27 років він став шеф-дизайнером компанії, а рік потому вразив світ своєю першою роботою – купе Lamborghini Miura.

Саме Гандіні винайшов так звані "гільйотинні" двері, які піднімаються догори. Вони дебютували на концепт-карі Alfa Romeo Carabo 1968 року, а також зявилися на серійних Lamborghini Countach та Diablo. Саме ці суперкари є найвідомішими творіннями Марчелло Гандіні.

Lamborghini Countach, Марчелло Гандіні Fullscreen
Lamborghini Countach — найвідоміше творіння Марчелло Гандіні
Фото: Bring a Trailer

У італійського дизайнера виробився свій стиль: він створював авто з гранчастим дизайном та клиноподібним силуетом. Найбільше Марчелло Гандіні співпрацював саме із Lamborghini – розробив дизайн моделей Espada, Jarama і Urraco.

Важливо
Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)
Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)

Серед інших відомих робіт Гандіні — суперкари Lancia Stratos, Bugatti EB110, Ferrari Dino GT4, Maserati Khamsin та Cizeta V16T. Водночас, він нерідко створював і масові доступні авто на кшталт BMW 5 Series першого покоління, Citroen BX чи Fiat X1/9.

Lamborghini Diablo, Марчелло Гандіні Fullscreen
Lamborghini Diablo
Lancia Stratos, Марчелло Гандіні Fullscreen
Lancia Stratos
BMW 5 Series, Марчелло Гандіні Fullscreen
BMW 5 Series
Bugatti EB110, Марчелло Гандіні Fullscreen
Bugatti EB110
Фото: PistonHeads
Ferrari Dino GT4, Марчелло Гандіні Fullscreen
Ferrari Dino GT4
Maserati Khamsin, Марчелло Гандіні Fullscreen
Maserati Khamsin
Lamborghini Espada, Марчелло Гандіні Fullscreen
Lamborghini Espada
Cizeta V16T, Марчелло Гандіні Fullscreen
Cizeta V16T
Фото: Sotheby’s
Fiat X1/9, Марчелло Гандіні Fullscreen
Fiat X1/9
Citroen BX, Марчелло Гандіні Fullscreen
Citroen BX
Renault Magnum, Марчелло Гандіні Fullscreen
Renault Magnum
Lamborghini Diablo, Марчелло Гандіні
Lancia Stratos, Марчелло Гандіні
BMW 5 Series, Марчелло Гандіні
Bugatti EB110, Марчелло Гандіні
Ferrari Dino GT4, Марчелло Гандіні
Maserati Khamsin, Марчелло Гандіні
Lamborghini Espada, Марчелло Гандіні
Cizeta V16T, Марчелло Гандіні
Fiat X1/9, Марчелло Гандіні
Citroen BX, Марчелло Гандіні
Renault Magnum, Марчелло Гандіні

Мало того, саме перу Марчелло Гандіні належить дизайн вантажівки Renault Magnum. У останні роки дизайнер співпрацював із компанією Tata.

Раніше Фокус розповідав, що в Італії знайшли суперкар Ferrari F40, викрадений 24 роки тому.

Також ми писали, що Volkswagen Golf виповнилося 50 років.