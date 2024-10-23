"Самое красивое авто всех времен" вернули в производство спустя 50 лет (фото)
Новый Jaguar E-type в точности воспроизводит оригинальную модель 1961 года. Его салон отделали дорогой кожей, а логотипы Jaguar изготовили из золота.
Jaguar вернул в производство свою самую знаменитую модель E-type. Культовый спорткар прекратили выпускать в 1974 году. Об автомобиле рассказали на официальном сайте британского автопроизводителя.
Новый Jaguar Classic E-type Commemorative (именно так назвали авто) посвятили 50-летию прекращения производства авто. Собрали всего два таких кабриолета, причем оба они уже приобретены коллекционером из Юго-Восточной Азии. Цена Jaguar E-type не называется, но известно, что она превышает 400 000 долларов.
Спорткар Jaguar Classic E-type Commemorative своим дизайном повторяет модель первой серии (1961-1968 годы). У него длинный капот и плавные обводы кузова. Вместе с тем, черный и темно-зеленый цвета позаимствовали из палитры "прощальной" версии модели 1974 года.
Салон Jaguar E-type украсили дорогой кожей и полированным алюминием, а логотипы марки изготовили из 18-каратного золота. Авто несколько осовременили — установили подогрев лобового стекла и магнитолу с Bluetooth.Важно
Доработали и силовой агрегат Jaguar E-type. 3,8-литровую рядную шестерку (на классической модели она развивала 265 л. с.) дополнили впрыском топлива, а также установили новую 5-ступенчатую механическую КПП.
Jaguar E-type выпускали с 1961 по 1974 год и всего собрали 72 515 купе и кабриолетов. Модель комплектовалась двигателями мощностью от 246 до 272 л. с. Спорткар стал одним из символов эпохи, а Энцо Феррари в свое время назвал его самым красивым авто всех времен.
Кстати, недавно в Великобритании вернули в производство еще один классический спорткар — AC Ace, который стал основой для знаменитой Cobra.
Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили самый дорогой серийный Jaguar за 13 миллионов долларов.