"Найкрасивіше авто всіх часів" повернули у виробництво через 50 років (фото)

Новий Jaguar E‑type в точності відтворює оригінальну модель 1961 року. Його салон оздобили дорогою шкірою, а логотипи Jaguar виготовили із золота.

Related video

Jaguar повернув у виробництво свою найзнаменитішу модель E-type. Культовий спорткар припинили випускати в 1974 році. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті британського автовиробника.

Авто в точності відтворює Jaguar E‑type 1961 року Фото: Jaguar

Новий Jaguar Classic E‑type Commemorative (саме так назвали авто) присвятили 50-річчю припинення виробництва авто. Зібрали лише два таких кабріолети, причому обидва вони вже придбані колекціонером із Південно-Східної Азії. Ціна Jaguar E‑type не називається, але відомо, що вона перевищує 400 000 доларів.

Салон оздобили дорогою шкірою та полірованим алюмінієм Фото: Jaguar

Спорткар Jaguar Classic E‑type Commemorative своїм дизайном повторює модель першої серії (1961-1968 роки). У нього довгий капот та плавні обводи кузова. Разом із тим, чорний і темно-зелений кольори запозичили з палітри "прощальної" версії моделі 1974 року.

Логотипи Jaguar виготовили з 18-каратного золота Фото: Jaguar

Салон Jaguar E‑type оздобили дорогою шкірою та полірованим алюмінієм, а логотипи марки виготовили з 18-каратного золота. Авто дещо осучаснили – встановили підігрів лобового скла та магнітолу з Bluetooth.

Важливо

У всьому винен телефон: колекційний спорткар Jaguar розбили в безглуздій ДТП (відео)

Доопрацювали і силовий агрегат Jaguar E‑type. 3,8-літрову рядну шістку (на класичній моделі вона розвивала 265 к. с.) доповнили впорскуванням пального, а також встановили нову 5-ступінчасту механічну КПП.

3,8-літрову шістку доповнили впорскуванням пального Фото: Jaguar

Jaguar E‑type випускали з 1961 по 1974 рік і всього зібрали 72 515 купе та кабріолетів. Модель комплектували двигунами потужністю від 246 до 272 к. с. Спорткар став одним із символів епохи, а Енцо Феррарі свого часу назвав його найкрасивішим авто всіх часів.

До речі, нещодавно у Великій Британії повернули у виробництво ще один класичний спорткар — AC Ace, який став основою для знаменитої Cobra.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили найдорожчий серійний Jaguar за 13 мільйонів доларів.