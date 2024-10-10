Прообраз легендарної Cobra: британський спорткар 50-х повертають у виробництво (фото)

Сучасний AC Ace зовні повторює знаменитого предка, проте його кузов виготовлено з композитних матеріалів, а під капотом встановлено 304-сильний турбомотор від Ford Focus ST.

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Британська компанія AC Cars, яка досі збирає культові спорткари Cobra, вирішила відродити ще одну класичну модель. Йдеться про родстер AC Ace 50-х років. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Спорткар AC Ace випускали з 1953 по 1963 рік. По суті, він став основою для Shelby Cobra: автомобіль побачив знаменитий американський гонщик та конструктор Керол Шелбі та вирішив оснастити його V8 від Ford. Так він поєднав легке європейське авто з гарною керованістю і потужний американський двигун.

Кабріолет оснастили 304-сильним турбомотором Фото: AC Cars

Сучасний AC Ace зовні майже повністю ідентичний оригінальній моделі. Він зберіг елегантний стиль із довгим капотом, широкою решіткою радіатора та круглими фарами.

Кабріолет запропонують у двох версіях із дещо різним дизайном: Ace Bristol Classic повторює модель 1956 року, а Ace Classic — 1961-го.

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А от технічна "начинка" в AC Ace є сучасною. Кузов виготовлений із композитних матеріалів, а оптика — світлодіодна. Під капотом встановлено 2,3-літровий 304-сильний турбомотор від Ford Focus ST. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1100 кг може розігнатися до 100 км/год за 4,6 с. Ціна AC Ace 2025 — від 175 000 фунтів стерлінгів ($228 500).

До речі, нещодавно у виробництво повернули ще один класичний британський спорткар — MG B GT 60-х років.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли культовий Ford Shelby Eleanor з фільму "Викрасти за 60 секунд".