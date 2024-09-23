У Європі відродили знаменитого виробника ексклюзивних авто, створеного українцем (фото)

Ательє Saoutchik створювало ексклюзивні кузови для авто із 1905 по 1955 рік. Його засновник, українець Яків Савчик, створював справжні шедеври і не боявся сміливих рішень.

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Знамените кузовне ательє Saoutchik повертається після майже 70-річної відсутності на ринку. Компанію, створену українцем Яковом Савчиком, відродили в Нідерландах і вже показали першу нову модель. Про це повідомляється на її сайті.

Права на торгову марку Saoutchik викупила нідерландська дизайн-студія Ugur Sahin Design. Під цим брендом знову вироблятимуть під замовлення ексклюзивні кузови для авто.

Авто створене на базі Mercedes-AMG SL

Первістком відродженої компанії став Saoutchik 300 GTC, створений на базі Mercedes-AMG SL. Випустять лише 15 таких кабріолетів.

Saoutchik 300 GTC – сучасна варіація на тему родстера Mercedes-Benz 300SL 1958 року. Він отримав новий кузов у ретростилі з круглими фарами, характерною решіткою радіатора, "жабрами" на боковинах та закругленою задньою частиною. Примітно, що він виготовлений із сучасного карбону.

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Салон Mercedes-AMG SL та його силовий агрегат не зазнають змін, проте наразі не відомо, яку саме версію родстера візьмуть за основу. Модель доступна у варіантах потужністю від 381 до 816 сил.

Виготовлять лише 15 Mercedes SL Saoutchik

Кузовне ательє Saoutchik прауцювало в передмісті Парижа з 1905 по 1955 рік. Заснував його виходець із України Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище – Савчук), який у дитинстві з батьками емігрував до Франції.

У Saoutchik працювали з розкішними моделями Rolls-Royce, Mercedes, Cadillac, Hispano-Suiza, Pegaso. Роботи Якова Савчика вирізнялися екстравагантним стилем і нестандартними рішеннями. Детальніше про маестро дизайну з України можна прочитати у статті Фокусу.

Також ми писали, що нещодавно 70-річний спорткар від Якова Савчика продавали за мільйон доларів.