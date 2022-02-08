Ексклюзивний Mercedes-Benz легендарного чемпіона Формули-1 піде з молотка (відео)
Mercedes-Benz 300SL став подарунком зірці Формули-1 Хуану-Мануелю Фанхіо. Гонщик володів автомобілем аж до смерті.
В Аргентині на аукціон RM Sotheby's виставили родстер Mercedes-Benz 300SL 1958 року. За нього планують виручити кілька мільйонів доларів, навіть попри те, що автомобіль потребує реставрації. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Справа в тому, що цей Mercedes-Benz 300SL належав гоночному асу 50-х — п'ятикратному чемпіону Формули-1 Хуану-Мануелю Фанхіо. У 1958 році аргентинець завершив кар'єру, і на прощання керівництво Mercedes-Benz вирішило зробити йому подарунок. Родстер пофарбований у блакитний колір аргентинського прапора й оснащений опційним знімним металевим дахом.
Mercedes-Benz 300SL Roadster був одним із найдосконаліших авто свого часу. Його 3,0-літрова шістка вперше у світі отримала безпосереднє упорскування палива, що підняло її потужність до 225 к. с. Також автомобіль отримав рідкісні на той час дискові гальма на передніх колесах.
Після завершення гоночної кар'єри Хуан-Мануель Фанхіо став керівником аргентинського представництва Mercedes-Benz і володів родстером 300SL до смерті в 1995 році. Потім автомобіль став експонатом музею гонщика у його рідному місті Балькарсі.Важливо
Пробіг 64-річного автомобіля — лише 73 тис. км. Кузов і двигун добре збереглися, а ось салон Mercedes-Benz 300SL потребує реставрації. Хоча навіть попри це, ціна спорткара буде високою, адже модель зараз дуже цінується колекціонерами. Днями ще один 300SL (але в кузові купе) продали за 6,8 млн доларів.
Раніше Фокус писав про Mercedes-Benz Міхаеля Шумахера, який також виставили на аукціон.