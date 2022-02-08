Ексклюзивний Mercedes-Benz легендарного чемпіона Формули-1 піде з молотка (відео)

Mercedes-Benz 300SL став подарунком зірці Формули-1 Хуану-Мануелю Фанхіо. Гонщик володів автомобілем аж до смерті.

В Аргентині на аукціон RM Sotheby's виставили родстер Mercedes-Benz 300SL 1958 року. За нього планують виручити кілька мільйонів доларів, навіть попри те, що автомобіль потребує реставрації. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Родстер отримав знімний металевий дах

Справа в тому, що цей Mercedes-Benz 300SL належав гоночному асу 50-х — п'ятикратному чемпіону Формули-1 Хуану-Мануелю Фанхіо. У 1958 році аргентинець завершив кар'єру, і на прощання керівництво Mercedes-Benz вирішило зробити йому подарунок. Родстер пофарбований у блакитний колір аргентинського прапора й оснащений опційним знімним металевим дахом.

[ + – ] Салон Mercedes-Benz 300SL Roadster потребує реставрації. Фото: Sotheby’s

Mercedes-Benz 300SL Roadster був одним із найдосконаліших авто свого часу. Його 3,0-літрова шістка вперше у світі отримала безпосереднє упорскування палива, що підняло її потужність до 225 к. с. Також автомобіль отримав рідкісні на той час дискові гальма на передніх колесах.

[ + – ] Двигун оснащений безпосереднім упорскуванням палива Фото: Sotheby’s

Після завершення гоночної кар'єри Хуан-Мануель Фанхіо став керівником аргентинського представництва Mercedes-Benz і володів родстером 300SL до смерті в 1995 році. Потім автомобіль став експонатом музею гонщика у його рідному місті Балькарсі.

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Пробіг 64-річного автомобіля — лише 73 тис. км. Кузов і двигун добре збереглися, а ось салон Mercedes-Benz 300SL потребує реставрації. Хоча навіть попри це, ціна спорткара буде високою, адже модель зараз дуже цінується колекціонерами. Днями ще один 300SL (але в кузові купе) продали за 6,8 млн доларів.

[ + – ] Відео Mercedes-Benz 300SL: довгий час автомобіль експонували у музеї Фанхіо

Раніше Фокус писав про Mercedes-Benz Міхаеля Шумахера, який також виставили на аукціон.