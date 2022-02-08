Эксклюзивный Mercedes-Benz легендарного чемпиона Формулы-1 уйдет с молотка (видео)

Mercedes-Benz 300SL стал подарком звезде Формулы-1 Хуану-Мануэлю Фанхио. Гонщик владел автомобилем до самой смерти.

В Аргентине на аукцион RM Sotheby’s выставили родстер Mercedes-Benz 300SL 1958 года. За него планируют выручить несколько миллионов долларов, даже несмотря на то, что автомобиль требует реставрации. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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[ + – ] Родстер получил съемную металлическую крышу

Дело в том, что этот Mercedes-Benz 300SL принадлежал гоночному ассу 50-х – пятикратному чемпиону Формулы-1 Хуану-Мануэлю Фанхио. В 1958 году аргентинец завершил карьеру, и на прощание руководство Mercedes-Benz решило сделать ему подарок. Родстер окрашен в голубой цвет аргентинского флага и оснащен опционной съемной металлической крышей.

[ + – ] Салон Mercedes-Benz 300SL Roadster требует реставрации Фото: Sotheby’s

Mercedes-Benz 300SL Roadster был одним из самых совершенных авто своего времени. Его 3,0-литровая шестерка впервые в мире получила непосредственный впрыск топлива, что подняло ее мощность до 225 л. с. Также автомобиль получил редкие на то время дисковые тормоза на передних колесах.

[ + – ] Двигатель оснащен непосредственным впрыском топлива Фото: Sotheby’s

По завершению гоночной карьеры Хуан-Мануэль Фанхио стал руководителем аргентинского представительства Mercedes-Benz и владел родстером 300SL до самой смерти в 1995 году. Затем автомобиль стал экспонатом музея гонщика в его родном городе Балькарсе.

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Пробег 64-летнего автомобиля – всего 73 тыс. км. Кузов и двигатель хорошо сохранились, а вот салон Mercedes-Benz 300SL требует реставрации. Хотя, даже несмотря на это, цена спорткара будет высокой, ведь модель сейчас очень ценится коллекционерами. На днях еще один 300SL (но в кузове купе) продали за 6,8 млн. долларов.

[ + – ] Видео Mercedes-Benz 300SL: Долгое время автомобиль экспонировали в музее Фанхио

Ранее Фокус писал о Mercedes-Benz Михаэля Шумахера, который также выставили на аукцион.