В Европе возродили знаменитого производителя эксклюзивных авто, созданного украинцем (фото)

Ателье Saoutchik создавало эксклюзивные кузова для авто с 1905 по 1955 год. Его основатель, украинец Яков Савчик, создавал настоящие шедевры и не боялся смелых решений.

Related video

Знаменитое кузовное ателье Saoutchik возвращается после почти 70-летнего отсутствия на рынке. Компанию, созданную украинцем Яковом Савчиком, возродили в Нидерландах и уже показали первую новую модель. Об этом сообщается на ее сайте.

Права на торговую марку Saoutchik выкупила нидерландская дизайн-студия Ugur Sahin Design. Под этим брендом снова будут производить под заказ эксклюзивные кузова для авто.

Авто создано на базе Mercedes-AMG SL

Первенцем возрожденной компании стал Saoutchik 300 GTC, созданный на базе Mercedes-AMG SL. Выпустят всего 15 таких кабриолетов.

Saoutchik 300 GTC — современная вариация на тему родстера Mercedes-Benz 300SL 1958 года. Он получил новый кузов в ретростиле с круглыми фарами, характерной решеткой радиатора, "жабрами" на боковинах и закругленной задней частью. Примечательно, что он изготовлен из современного карбона.

Важно

Заброшенные раритеты: в Украине обнаружили коллекцию винтажных Mercedes и Cadillac (видео)

Салон Mercedes-AMG SL и его силовой агрегат не претерпят изменений, однако пока не известно, какую именно версию родстера возьмут за основу. Модель доступна в вариантах мощностью от 381 до 816 сил.

Изготовят всего 15 Mercedes SL Saoutchik

Кузовное ателье Saoutchik работало в пригороде Парижа с 1905 по 1955 год. Основал его выходец из Украины Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук), который в детстве с родителями эмигрировал во Францию.

В Saoutchik работали с роскошными моделями Rolls-Royce, Mercedes, Cadillac, Hispano-Suiza, Pegaso. Работы Якова Савчика отличались экстравагантным стилем и нестандартными решениями. Подробнее о маэстро дизайна из Украины можно прочитать в статье Фокуса.

Также мы писали, что недавно 70-летний спорткар от Якова Савчика продавали за миллион долларов.