Прообраз легендарной Cobra: британский спорткар 50-х возвращают в производство (фото)

Современный AC Ace внешне повторяет знаменитого предка, однако его кузов изготовлен из композитных материалов, а под капотом установлен 304-сильный турбомотор от Ford Focus ST.

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Британская компания AC Cars, которая до сих пор собирает культовые спорткары Cobra, решила возродить еще одну классическую модель. Речь идет о родстере AC Ace 50-х годов. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Спорткар AC Ace выпускался с 1953 по 1963 год. По сути, он стал основой для Shelby Cobra: автомобиль увидел знаменитый американский гонщик и конструктор Кэрол Шелби и решил оснастить его V8 от Ford. Таким образом он соединил легкое европейское авто с хорошей управляемостью и мощный американский двигатель.

Кабриолет оснастили 304-сильным турбомотором Фото: AC Cars

Современный AC Ace внешне почти полностью идентичен оригинальной модели. Он сохранил элегантный стиль с длинным капотом, широкой решеткой радиатора и круглыми фарами.

Кабриолет предложат в двух версиях с несколько разным дизайном: Ace Bristol Classic повторяет модель 1956 года, а Ace Classic — 1961-го.

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А вот техническая "начинка" в AC Ace является современной. Кузов изготовлен из композитных материалов, а оптика — светодиодная. Под капотом установлен 2,3-литровый 304-сильный турбомотор от Ford Focus ST. С 6-ступенчатой механической КПП авто массой 1100 кг может разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с. Цена AC Ace 2025 — от 175 000 фунтов стерлингов ($228 500).

Кстати, недавно в производство вернули еще один классический британский спорткар — MG B GT 60-х годов.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезликультовый Ford Shelby Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд".