Легенда возвращается: представлена новая AC Cobra (фото)

Новая AC Cobra GT Roadster сохраняет классический дизайн, но стала крупнее и выполнена из карбона. Топовая версия получила 663-сильный V8.

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В Великобритании возродили знаменитый спорткар AC Cobra. Второе поколение культовой модели уже поступил в продажу по цене от 285 000 фунтов стерлингов ($355 000). Об этом сообщает официальный сайт AC Cars.

Кузов спорткара выполнен из карбона

Новая AC Cobra GT Roadster выглядит знакомо и не слишком изменилась по сравнению с легендарной моделью 60-х. У нее длинный капот, широкая решетка радиатора, круглые фары и закругленная задняя часть.

Вместе с тем у авто современная диодная оптика. Но главное, что AC Cobra 2023 существенно подросла в размерах – достигает 4225 мм в длину и 1980 мм в ширину при колесной базе 2570 мм. Масса увеличилась до 1400 кг, даже несмотря на карбоновый кузов.

AC Cobra комплектуют двигателями V8 от Ford

Новая AC Cobra GT Roadster потяжелела не только из-за больших размеров. В салоне появилась кожаная отделка, а оснащение пополнили кондиционер, электростеклоподъемники и мультимедийная система с тачскрином.

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Как и прежде, Cobra будут оснащать двигателями V8 Ford. 5,0-литровый атмосферный мотор развивает 460 л. с., а его компрессорная версия – 663 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 278 км/ч. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая и 10-ступенчатая автоматическая КПП.

В салоне появился тачскрин мультимедиа

Ежегодно будут выпускать по 250 AC Cobra GT Roadster. Спорткар уже раскупили на год вперед.

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