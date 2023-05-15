Легенда повертається: представлено нову AC Cobra (фото)
Нова AC Cobra GT Roadster зберігає класичний дизайн, але стала більшою і виконана з карбону. Топова версія отримала 663-сильний V8.
У Великій Британії відродили знаменитий спорткар AC Cobra. Друге покоління культової моделі вже надійшло у продаж за ціною від 285 000 фунтів стерлінгів ($355 000). Про це повідомляє офіційний сайт AC Cars.
Нова AC Cobra GT Roadster виглядає знайомо і не надто змінилася порівняно з легендарною моделлю 60-х. У неї довгий капот, широка радіаторна решітка, круглі фари і закруглена задня частина.
Водночас у авто сучасна діодна оптика. Але головне, що AC Cobra 2023 істотно підросла в розмірах — сягає 4225 мм завдовжки і 1980 мм завширшки при колісній базі 2570 мм. Маса збільшилася до 1400 кг, навіть попри карбоновий кузов.
Нова AC Cobra GT Roadster поважчала не лише через великі розміри. У салоні з'явилося шкіряне оздоблення, а оснащення поповнили кондиціонер, електросклопідйомники та мультимедійна система з тачскрином.Важливо
Як і раніше, Cobra оснащуватимуть двигунами V8 Ford. 5,0-літровий атмосферний двигун розвиває 460 к. с., а компресорна версія – 663 к. с.Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 278 км/год. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна та 10-ступінчаста автоматична КПП.
Щороку випускатимуть по 250 AC Cobra GT Roadster. Спорткар вже розкупили на рік уперед.
Раніше Фокус повідомляв, що культовий Porsche 356 50-х відродили у форматі електромобіля.
Також ми писали про новий ретро-спорткар на базі Mazda MX-5.