В Іспанії презентували незвичайний ретроспорткар на базі Mazda MX-5 (фото)

Автомобіль заснований на базі моделі Mazda MX-5 та відрізняється дизайном у стилі ретро. Спеціальну версію родстера присвячено ОАЕ.

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Іспанський бренд Hurtan представив спеціальну версію спорткара Grand Albaycin. Модель натхненна арабською спадщиною Аль-Андалуса. Про це повідомили на сайті Motor1.

Родстер Grand Albaycin був представлений у 2021 році. Автомобіль заснований на базі моделі Mazda MX-5 та відрізняється дизайном у стилі ретро.

Спереду встановлені круглі фари та хромована решітка радіатора. Позаду розмістили чотири вихлопні патрубки та незвичайний бампер.

Позаду розмістили чотири вихлопні патрубки Фото: Hurtan

Кузов виконаний у світло-блакитному кольорі. За словами Hurtan, він натхнений кольором неба в Об'єднаних Арабських Еміратах.

В інтер'єрі є стрічки Taracea та табличка з назвою моделі, написана арабською каліграфією. Зовнішній вигляд салону доповнює прапор ОАЕ на центральному підлокітнику.

Hurtan Grand Albaycin отримав розкішний інтер'єр Фото: Hurtan

Автомобіль оснащується 1,5-літровим або 2,0-літровим бензиновим двигуном. Їхня потужність складає 132 і 184 к.с. відповідно

Мотори працюють у парі з шестиступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість спорткара складає 219 км/год.

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Усього буде випущено 30 екземплярів Hurtan Grand Albaycin. Ціни на спорткар починаються з 64 740 доларів.

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