В Іспанії презентували незвичайний бюджетний електрокар із льону та смоли (фото)

Liux Gekko — невеликий двомісний електромобіль для міста довжиною всього 2,7 м. Завдяки використанню натуральних матеріалів масу авто вдалося знизити до 550 кг.

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Іспанський стартап Natural Movement презентував свою нову модель Liux Gekko. Компактний міський електромобіль вирізняється нестандартною конструкцією. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.

У конструкції авто використані натуральні матеріали

Новий Liux Gekko – компактний міський електромобіль розміром зі Smart. Він досягає 2,7 м завдовжки і 1,5 м завширшки. Хетчбек відрізняється однооб'ємним дизайном з короткими звисами кузова та тоненькими діодними фарами.

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Електрокар важить лише 550 кг, а в його конструкції переважають екологічно чисті матеріали. На сталеву раму встановлений кузов із спеціального полімерного матеріалу, отриманого із лляних волокон.

Запас ходу електромобіля становить 150 км.

Крім того, при створенні авто використані рослинні смоли, дерево та біокомпозити. Частина деталей електромобіля надрукована на 3D-принтері.

Легкий електрокар Liux Gekko оснащений скромним 20-сильним двигуном на задній осі і здатний розвинути 100 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 13 кВт∙год забезпечує запас ходу в 150 км. Передні гальма авто дискові, а задні — барабанні.

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