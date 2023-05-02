В Испании презентовали необычный бюджетный электрокар изо льна и смолы (фото)

Liux Gekko — небольшой двухместный электромобиль для города длиной всего 2,7 м. Благодаря использованию натуральных материалов массу авто удалось снизить до 550 кг.

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Испанский стартап Natural Movement презентовал свою новую модель Liux Gekko. Компактный городской электромобиль отличается нестандартной конструкцией. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

В конструкции авто использованы натуральные материалы

Новый Liux Gekko – компактный городской электромобиль размером со Smart. Он достигает 2,7 м в длину и 1,5 м в ширину. Хэтчбек отличается однообъемным дизайном с короткими свесами кузова и тоненькими диодными фарами.

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Электрокар весит всего 550 кг, а в его конструкции преобладают экологически чистые материалы. На стальную раму установлен кузов из специального полимерного материала, полученного из льняных волокон.

Запас хода электромобиля составляет 150 км

Кроме того, при создании авто использованы растительные смолы, дерево и биокомпозиты. Часть деталей электромобиля напечатаны на 3D-принтере.

Легкий электрокар Liux Gekko оснащен скромным 20-сильным мотором на задней оси и способен развить 100 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 13 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км. Передние тормоза у авто дисковые, а задние – барабанные.

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