В Испании представили необычный ретро-спорткар на базе Mazda MX-5 (фото)

Автомобиль основан на базе модели Mazda MX-5 и отличается дизайном в стиле ретро. Специальная версия родстера посвящена ОАЭ.

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Испанский бренд Hurtan представил специальную версию спорткара Grand Albaycin. Модель вдохновлена арабским наследием Аль-Андалуса. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Родстер Grand Albaycin был представлен в 2021 году. Автомобиль основан на базе модели Mazda MX-5 и отличается дизайном в стиле ретро.

Спереди установлены круглые фары и хромированная решетка радиатора. Сзади разместили четыре выхлопных патрубка и необычный бампер.

Сзади разместили четыре выхлопных патрубка Фото: Hurtan

Кузов выполнен в светло-голубом цвете. По словам Hurtan, он вдохновлен цветом неба в Объединенных Арабских Эмиратах.

В интерьере есть ленты Taracea и табличка с названием модели, написанная арабской каллиграфией. Внешний вид салона дополняет флаг ОАЭ на центральном подлокотнике.

Hurtan Grand Albaycin получил роскошный интерьер Фото: Hurtan

Автомобиль оснащается 1,5-литровым или 2,0-литровым бензиновыми двигателями. Их мощность составляет 132 и 184 л.с. соответственно

Моторы работают в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Максимальная скорость спорткара составляет 219 км/ч.

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Всего будет выпущено 30 экземпляров Hurtan Grand Albaycin. Цены на спорткар начинаются с 64 740 долларов.

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