Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Культовий спорткар Porsche 50-х відродили у новому форматі (фото)

Carice TC2, Porsche 356, копія Porsche 356, Porsche 356, Porsche 356 Speedster
Carice TC2 виконаний у стилістиці Porsche 356

Спорткар Carice TC2 своїм дизайном дуже нагадує класичний Porsche 356, проте є електромобілем. Він оснащений 54-сильним мотором і може проїхати 300 км без підзарядки.

Related video

Нідерландська компанія Carice Cars презентувала свою нову модель TC2. Спортивний родстер є сучасним клоном легендарного Porsche 356 Speedster 50-х років. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Carice TC2, Porsche 356, копія Porsche 356, Porsche 356, Porsche 356 Speedster Fullscreen
Електрокар важить лише 630 кг.

Porsche 356 – перша серійна модель німецької марки, тому не дивно, що копіюють її численні компанії. Особливо популярний рідкісний кабріолет Speedster.

Carice TC2, Porsche 356, копія Porsche 356, Porsche 356, Porsche 356 Speedster Fullscreen
В обробці салону використано шкіру та полірований алюміній.

Втім, Carice TC2 виділяється на тлі таких авто, адже є електричним. На задній осі встановлений 54-сильний двигун — спорткару вагою всього 630 кг цього цілком достатньо. Акумуляторна батарея ємністю 31,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 300 км.

Важливо
Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електрокар у світі (фото)
Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електрокар у світі (фото)

Візуально Carice TC2 повторює Porsche 356 Speedster — має характерний силует, невелике лобове скло і фірмові круглі фари.

Carice TC2, Porsche 356, копія Porsche 356, Porsche 356, Porsche 356 Speedster Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 300 км

Салон Carice TC2 також виконаний у ретро-стилі і вийшов набагато розкішнішим, ніж у оригіналу. Його обробили шкірою та полірованим алюмінієм, а обід керма прикрасили деревом. Клон Porsche 356 коштуватиме близько 30 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії презентували недорогий електричний спорткар MG Cyberster потужністю 540 л. с.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий електрокросовер Toyota bZ4X – аналог моделі RAV4.