Классика на новый лад: в Британии показали доступный спорткар мощностью 540 сил (видео)
MG возвращаются к истокам и снова будут выпускать недорогие спорткары. Кабриолет Cyberster сочетает классический дизайн с электрической силовой установкой.
В Лондоне состоялась европейская премьера MG Cyberster. Компактный электрический спорткар поступит в продажу с лета 2024 года по цене примерно от 50 000 фунтов стерлингов ($63 000). Об этом сообщает сайт Auto Express.
Электромобиль MG Cyberster посвящен 100-летию британской марки. MG прославились именно компактными и недорогими спортивными авто и теперь марка возвращается к истокам. Модель позиционируют, как первый в мире доступный электроспорткар.
Новый MG Cyberster 2024 отличается классическим дизайном с длинным капотом, короткими свесами кузова и сдвинутым назад салоном. У него выраженный "нос" и каплевидные фары, а фонари выполнены в виде стрелок. Двери родстера поднимаются вверх. По габаритам авто сопоставимо с BMW Z4.
Размеры MG Cyberster 2024:
- длина – 4535 мм;
- ширина – 1913 мм;
- высота – 1329 мм;
- колесная база – 2690 мм;
- масса – 1850 кг.
Салон MG Cyberster отделан кожей, а сиденья разделены высоким центральным тоннелем. У авто оригинальный руль-штурвал и три дисплея на передней панели.
Электромобиль MG Cyberster предложат в заднеприводной 314-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. Максимальная скорость будет ограничена на 200 км/ч, а более мощный вариант сможет разгоняться до сотни менее чем за 3 с. Запас хода составит около 480 км.
Ранее Фокус сообщал, что в линейке MG появился дешевый электрокар за $9800.
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