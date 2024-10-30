В стиле 50-х годов: представлен оригинальный пикап Citroen Berlingo (фото)

Новый Citroen Berlingo Fourgonnette — компактный пикап грузоподъемностью 650 кг. Его дизайн выдержан в духе культового Citroen 2CV.

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Citroen Berlingo получил нестандартную модификацию Fourgonnette в кузове пикап. Она выглядит как пришелец из 50-х годов. Об оригинальном авто рассказали на сайте L'Argus.

Передняя часть выдержана в духе ранних Citroen 2CV Фото: largus.fr

Нестандартный тюнинг Citroen Berlingo выполнило итальянское ателье Caselani, которое уже давно выпускает ретроверсии моделей французской марки. Они продаются через дилерскую сеть Citroen.

Дизайнеры Caselani вдохновлялись классическим фургоном Citroen 2CV 1951 года. Именно поэтому Citroen Berlingo Fourgonnette получил большие круглые фары и широкую решетку радиатора, а его боковины стали гофрированными.

Боковины сделали гофрированными Фото: largus.fr

В задней части Citroen Berlingo срезали крышу и вместо багажника оборудовали грузовой кузов. Его задний борт имеет распашные двухсекционные двери. Грузоподъемность составляет 650 кг.

В салоне появились красные вставки Фото: largus.fr

А вот салон Citroen Berlingo Fourgonnette почти не изменился — разве что рычаг КПП изготовили из дерева, в отделке появились красные вставки, а педали украсили металлическими накладками.

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Новый Citroen Berlingo Fourgonnette предлагают только с 1,5-литровым турбодизелем на 75 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Грузоподъемность авто составляет 650 кг. Фото: largus.fr

Всего изготовят всего 200 Citroen Berlingo Fourgonnette. Стоимость пикапа составит 50 000 евро.

Кстати, недавно в Caselani создали оригинальную ретроверсию миниатюрного электрокара Citroen Ami.

Также Фокус писал, что старые фургоны Citroen Berlingo и Renault Kangoo превращают в электрокары.