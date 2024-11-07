Українці представили у Лас-Вегасі вражаючий кабріолет Tesla (фото)

Кабріолет Tesla Model 3 отримав нові кузовні панелі та пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Салон електрокара виконали у стилістиці Lamborghini.

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На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі показали унікальний кабріолет Tesla Model 3. Електромобіль створили українські майстри. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Авто занизили та оснастили пневмопідвіскою Фото: Autogeek

Екстравагантний тюнінг Tesla Model 3 виконало українське ательє TSK, яке має свій підрозділ у США. Там уже не вперше створюють яскраві електромобілі Tesla для SEMA.

Електромобіль Tesla Model 3 занизили та зрізали його дах. Крім того, авто отримало розроблені з нуля капот і колісні диски. Боковини прикрасили яскраво-салатовими смугами.

Каборіолет отримав дуги безпеки Фото: Autogeek

Салатовим став і салон Tesla Model 3. Співзасновник компанії TSK Богдан Головатюк зазначив, що інтер’єр виконаний у стилістиці Lamborghini. Від опадів його захищає спеціальне покриття. Також видно дуги безпеки, які покликані врятувати при перекиданні.

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Примітно, що кабріолет Tesla Model 3 зберіг усі електронні системи, у тому числі й автопілот. Камери та датчики довелося відкалібрувати.

Салон отримав салатове оздоблення Фото: Autogeek

Крім того, електромобіль Tesla Model 3 оснастили пневмопідвіскою, яка дозволяє відрегулювати кліренс і, приміром, припідняти кузов для подолання перешкод.

До речі, раніше ательє TSK створило клон Mercedes 300SL Gullwing на шасі Tesla Model 3.

Також Фокус розповідав, що на SEMA показали екстремальну ралійну Toyota RAV4.