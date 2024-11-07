Украинцы представили в Лас-Вегасе впечатляющий кабриолет Tesla (фото)

Кабриолет Tesla Model 3 получил новые кузовные панели и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Салон электрокара выполнили в стилистике Lamborghini.

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На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе показали уникальный кабриолет Tesla Model 3. Электромобиль создали украинские мастера. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Авто занизили и оснастили пневмоподвеской Фото: Autogeek

Экстравагантный тюнинг Tesla Model 3 выполнило украинское ателье TSK, которое имеет свое подразделение в США. Там уже не впервые создают яркие электромобили Tesla для SEMA.

Электромобиль Tesla Model 3 занизили и срезали его крышу. Кроме того, авто получило разработанные с нуля капот и колесные диски. Боковины украсили ярко-салатовыми полосами.

Кабориолет получил дуги безопасности Фото: Autogeek

Салатовым стал и салон Tesla Model 3. Сооснователь компании TSK Богдан Головатюк отметил, что интерьер выполнен в стилистике Lamborghini. От осадков его защищает специальное покрытие. Также видны дуги безопасности, которые призваны спасти при опрокидывании.

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Примечательно, что кабриолет Tesla Model 3 сохранил все электронные системы, в том числе и автопилот. Камеры и датчики пришлось откалибровать.

Салон получил салатовую отделку Фото: Autogeek

Кроме того, электромобиль Tesla Model 3 оснастили пневмоподвеской, которая позволяет отрегулировать клиренс и, к примеру, приподнять кузов для преодоления препятствий.

Кстати, ранее ателье TSK создало клон Mercedes 300SL Gullwing на шасси Tesla Model 3.

Также Фокус рассказывал, что на SEMA показали экстремальную раллийную Toyota RAV4.