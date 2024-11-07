2800-сильный монстр: старый 54-летний Chevrolet получил экстремальный тюнинг (фото)

Chevrolet Chevelle Doughboy оснащен огромным 8,8-литровым V8 твин-турбо мощностью 2800 сил. Дизайн купе стал более ярким и агрессивным.

Винтажный Chevrolet Chevelle 1970 года стал основой для смелого проекта Doughboy. Спортивное купе превратили в сверхмощный хот-род, который показали на шоу SEMA в Лас-Вегасе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто занизили, а его крылья расширили

Тюнинг Chevrolet Chevelle выполнило ателье Blazin Rodz. Под капотом купе установили огромный 8,8-литровый V8. Две турбины позволили поднять мощность до 2800 сил. Кроме того, установили боковой выхлоп.

В салоне установили спортивные кресла Sparco

Кроме того, Chevrolet Chevelle Doughboy получил полностью новую алюминиевую подвеску и тормоза Wilwood с шестипоршневыми суппортами. Также установили низкопрофильные шины Michelin Sport Cup 2.

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Кузов Chevrolet Chevelle 1970 года занизили, а его колею расширили. Появились агрессивный передний бампер, обвес и заостренный спойлер. Часть кузовных панелей изготовили из карбона на 3D-принтере.

Спорткар получил боковой выхлоп

В салоне Chevrolet Chevelle установили руль от Audi R8 и спортивные кресла Sparco. Также установили цифровой щиток приборов, мощную аудиосистему и каркас безопасности.

Кстати, на тюнинг-шоу SEMA показали яркий кабриолет Tesla, созданный украинцами.

Также Фокус рассказывал, что в Лас-Вегасе показали экстремальный кроссовер Toyota RAV4.