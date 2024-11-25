С тюнингом от McLaren: на аукционе продали винтажный спорткар звезды "Формулы-1" (фото)

В McLaren выполнили тюнинг Plymouth Barracuda 1973 года для своего пилота Ландо Норриса. Автомобилю улучшили управляемость и осовременили салон.

В США на аукционе eBay продали необычное купе Plymouth Barracuda 1973 года. За спорткар отдали 70 200 долларов, хотя обычно такие авто вдвое дешевле. Дело в том, что его владельцем является пилот "Формулы-1" Ландо Норрис. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Винтажный спорткар получил новую ходовую Фото: Ebay

Plymouth Barracuda доработали для Ландо Норриса в его команде McLaren. Кузов купе оклеили оранжевой пленкой, а также установили современную светодиодную оптику. 15-дюймовые диски "обули" в современные шины Cobra Radial T/A GT размером 235/60 R15 спереди и 255/70 R15 сзади.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Ebay

В салоне появились спортивные руль и сиденья. Кроме того, на передней панели Ландо Норрис оставил свой автограф.

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5,6-литровый 240-сильный V8 остался без изменений, однако его дополнили спортивным выхлопом. С 3-ступенчатой автоматической КПП Plymouth Barracuda способен разогнаться до сотни за 8,5 с.

Спорткар оклеили оранжевой пленкой Фото: Ebay

Винтажное авто получило полностью новую подвеску. К тому же, теперь оно оснащено вентилируемыми дисковыми тормозами всех колес от Wilwood.

Авто оснащено 240-сильным V8 Фото: Ebay

Аукцион был благотворительным — полученные за Plymouth Barracuda McLaren средства пойдут на поддержку Общества женщин-инженеров.

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